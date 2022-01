Grave incidente per Bernal: sbatte contro un bus, il campione di ciclismo deve essere operato Condotto alla Clinica La Sabana (a Nord di Bogotá,) Egan Bernal era cosciente ma dolorante e molto provato dall’impatto avvenuto durante una allenamento con la sua squadra. L’esito degli esami diagnostici è stato durissimo e serio.

Un brutto incidente che ha avuto gravi conseguenze per Egan Bernal. Nulla che ne metta in pericolo la vita ma lo costringerà a un'operazione e a rivedere i pieni della prossima stagione agonistica. Il ciclista sudamericano, detentore del Giro d'Italia e tra i favoriti per il Tour de France 2022, stava svolgendo una normale sessione di allenamenti in patria (in Colombia) sulle strade di Cundinamarca quando si è scontrato con un autobus in sosta lungo la carreggiata per lasciar scendere i passeggeri alla fermata.

Sulla bretella d'asfalto in direzione di Gachancipá il gruppo della squadra Ineos ha dovuto arrestare improvvisamente la marcia per soccorrere il campione. Era stato suo padre, Germán Bernal, a confermare le notizie sull'accaduto. Le conseguenze non erano sembrate preoccupanti: condotto alla Clinica La Sabana (a Nord di Bogotá,) il corridore era cosciente ma dolorante e molto provato dall'impatto. L'esito degli esami diagnostici è stato durissimo e serio: trauma cervicale e toracico, frattura del femore e della rotula.

Non ci sarà alcun debutto stagionale: era previsto in Francia al Tour de la Provence, dal 10 al 13 febbraio. Ma allo stato dei fatti appare anche difficile ipotizzare quando potrà effettivamente tornare almeno a inforcare la bici anche solo per allenarsi. Il primo bollettino medico ufficiale della struttura ospedaliere non lascia opportunità di andare troppo oltre con lo sguardo almeno per adesso: "Egan Bernal è sottoposto ad accertamenti e visite da parte di numerosi specialisti. In pieno accordo, hanno stabilito che il corridore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nelle prossime ore: presenta un trauma cervicale e toracico, un trauma muscolo-scheletrico e un trauma agli arti inferiori. Per il momento presenta stabilità emodinamica".

Il suo team, la Ineos Grenadiers, non aveva fornito molte indicazioni sulla dinamica dell'incidente limitandosi a pubblicare solo un comunicato abbastanza semplice che non aiutava a capire cosa fosse realmente seuccesso: "Bernal è stato accompagnato in ospedale dal personale medico della squadra ed era cosciente all'arrivo nella struttura. È stabile e in fase di ulteriore valutazione". Una ricostruzione dei fatti, invece, è stata data dalla polizia stradale: Bernal è andato a sbattere contro il pullman che si era accostato a bordo strada per effettuare la fermata programmata. E sembrerebbe che sia proprio così anche alla luce di alcune foto che hanno alimentato il tam tam del web sulle condizioni del ciclista sudamericano. Impressionante l'ammaccatura del mezzo sulla parte posteriore, a testimonianza di quanto possa essere stato forte l'impatto.