Dopo due mesi e 20 ossa rotte, Bernal di nuovo in sella: “Il giorno più felice della mia vita” Egar Bernal è tornato a correre dopo il terribile incidente che lo aveva coinvolto lo scorso 24 gennaio. Il colombiano ha festeggiato via social: “Eccomi, di nuovo qui”

A cura di Alessio Pediglieri

Alla fine ce l'ha fatta, anche precorrendo i tempi di recupero che erano previsti dopo il terribile incidente che lo aveva coinvolto sulle strade di casa: Egan Bernal ha ripreso a pedalare risalendo in sella e iniziando l'ultima fase rieducativa, in vista di capire quando realmente potrà tornare a gareggiare. Al momento, quanto fatto basta e avanza per chi ha visto la morte in faccia e poteva restare paralizzato.

"Dopo due mesi e 20 ossa rotte, eccomi di nuovo qui". Così il ciclista colombiano ha voluto ringraziare e salutare tutti isuoi tifosi e gli appassionati di ciclismo che lo hanno seguito e sostenuto dallo scorso 24 gennaio. La data in cui Bernal ha rischiato di non farcela, sbattendo violentemente contro il retro di un pullman e finendo sull'asfalto, sfasciandosi: ossa rotte, vertebre incrinate, polmoni collassati. Il pronto intervento sul luogo dell'impatto e le cure immediate in ospedale con le successive numerose operazioni di ricostruzione hanno permesso al ciclista di evitare il peggio. "Questo è il giorno più felice della mia vita" ha poi scritto l'ultimo vincitore del Giro d'Italia che, molto probabilmente non potrà difendere il titolo.

Un recupero lampo per un guerriero della strada che non ha perso tempo e non si è perso d'animo nemmeno nei momenti più difficili. La fotografia che ha postato sui social nel pomeriggio di lunedì, vedono Bernal a Zipaquirá, sorridente, di nuovo in tenuta da ciclismo, pronto ad allenarsi e in sella ad una bicicletta. Adesso non si sa ancora quando il colombiano potrà di nuovo tornare in gruppo per provare a cimentarsi nuovamente in una corsa ufficiale.

La stagione è già iniziata ma per Bernal ci vorrà ancora qualche settimana di ripresa graduale per capire quando si potrà comunicare il rientro ufficiale. Dopo il primo annuncio, Bernal si è divertito a farsi riprendere in un video i cui prova uno scatto sui compagni di allenamento, nel secondo giorno di bici, con una buona dose di sana, ritrovata, ironia: "2° giorno in bici… O non ho perso così tanto in stato di forma oppure sono loro che non hanno migliorato in niente"