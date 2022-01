Bernal rivive l’incubo dell’incidente: “Potevo restare paraplegico o morire facendo ciò che amo” Egan Bernal parla per la prima volta dopo il brutto incidente che lo ha visto coinvolto nella giornata di lunedì.

A cura di Vito Lamorte

Egan Bernal parla per la prima volta dopo il suo incidente. Il fortissimo ciclista colombiano è rimasto coinvolto lunedì in un grave incidente stradale avvenuto con il bus della compagnia Alianza mentre si stava allenando nei pressi di Gachancipà . I medici sono dovuti intervenuti a distanza di poche ore per ricomporre la frattura del femore e della rotula e per sistemare i traumi alla colonna vertebrale.

Il mondo del ciclismo continua a guardare con apprensione alla Colombia ma le condizioni sembrano migliorare con il passare dei giorni. Bernal è stato preso in cura dai medici e dallo staff della Clinica dell’Università di Sabana da dove, nelle ultime ore, sono arrivati i primi aggiornamenti rassicuranti.

Stando all’ultimo bollettino rilasciato dall’istituto colombiano, Bernal è stato estubato, “è cosciente e riesce a muovere le quattro estremità”. La risposta data dal vincitore del Giro d’Italia 2021 alle prime operazioni è stata positiva e i medici sono riusciti a sottoporlo a profilassi antimicrobica e antitrombotica: in seguito l'equipe che lo segue ha proceduto col diminuire le dosi di farmaci inotropi e la situazione di Bernal è lentamente migliorata. Lo spavento nelle primissime fasi dopo lo schianto è stato tanto, soprattutto per l'integrità neurologica: nonostante i numerosi e gravi traumi riportati non ci sono state compromissioni in questo senso.

Poco fa Bernal ha condiviso un messaggio tramite i suoi profili social in merito al suo stato di salute: "Avendo avuto il 95% di possibilità di diventare paraplegico e quasi di perdere la vita facendo ciò che amo di più. Oggi voglio ringraziare Dio, Clinica Usabana , tutti i suoi specialisti per aver fatto l'impossibile, la mia famiglia, @mafemotas e tutti voi per i tuoi messaggi. Sono ancora in terapia intensiva in attesa di altri interventi chirurgici ma confidando in Dio andrà tutto bene".