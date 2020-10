L'ottava tappa del Giro d'Italia 2020 parla inglese. A trionfare al termine dei 200 chilometri pugliesi, da Giovinazzo a Vieste è stato Alex Dowsett del team Israel Start-Up Nation. Il classe 1988 britannico si è reso protagonista di un'impresa arrivando sul traguardo da solo dopo una fuga in solitaria di circa 15 chilometri. Secondo Salvatore Puccio. Resta in maglia rosa Joao Almeida, in un Giro che ha perso un altro dei suoi favoriti ovvero Simon Yates, risultato positivo al Covid e costretto al ritiro.

Alex Dowsett vince l'ottava tappa del Giro d'Italia 2020

L'ha fortemente voluto e alla fine se l'è preso. Alex Dowsett ha vinto in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia 2020, 200 km con partenza da Giovinazzo e arrivo a Vieste. Il britannico ha tagliato il traguardo con più di un minuto di vantaggio su un gruppetto di tre corridori regolato dall'italiano Salvatore Puccio, dopo essere scattato a 15 km dall'arrivo. Per il ciclista del team Israel Start-Up Nation si tratta del secondo trionfo in carriera nella prestigiosa corsa in rosa. Una grande soddisfazione per un atleta che nel 2015 fece registrare il record dell'ora nel velodromo di Manchester (poi battuto un mese dopo).

Simon Yates positivo al Covid si ritira. Joao Almeida maglia rosa

La tappa di oggi è stata contraddistinta dalla brutta notizia relativa la ritiro di quello che alla vigilia era considerato uno dei grandi favoriti della corsa, ovvero Simon Yates. Quest'ultimo è risultato positivo al Covid ed è dunque stato costretto ad alzare bandiera bianca. Niente di nuovo sul fronte della classifica generale, con la maglia rosa che resta dunque sulle spalle di Joao Almeida con poco meno di 50 secondi di vantaggio su Kelderman. Il primo italiano è Vincenzo Nibali distaccato di poco più di un minuto. Domani in programma il tappone appennico con le prime pendenze importanti.

La classifica generale del Giro d'Italia 2020

1 ALMEIDA João (Deceuninck Quick Step)

2 KELDERMAN Wilco (Team Sunweb) +48″

3 BILBAO Pello (Bahrain – McLaren) + 49″

4 VANHOUCKE Harm (Lotto Soudal) +1'05"

5 NIBALI Vincenzo (Trek – Segafredo) +1'07"

6 POZZOVIVO Domenico (NTT Pro Cycling) +1'11"

7 KRUIJSWIJK Steven (Team Jumbo-Visma) +1'21"

8 FUGLSANG Jakob (Astana Pro Team) +1'25"

9 KONRAD Patrick (Bora Hansgrohe) +1'32"

10 MAJKA Rafal (Bora Hansgrohe) +1'32"