Filippo Ganna di un altro pianeta, si divora la crono alla Tirreno-Adriatico: top tempo, vittoria e maglia

Filippo Ganna si è preso la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2025, macinando i 11.5 km della cronometro con una prepotenza atletica che non ha lasciato scampo a tutti gli altri. Vittoria che significa anche prima maglia azzurra nella corsa a tappe iniziata quest'oggi con la.

A cura di Alessio Pediglieri

Filippo Ganna è tornato top, conquistando la cronometro alla prima tappa della Tirreno-Adriatico divorandosi i 11 chilometri e mezzo del tracciato rifilando 23 secondi al secondo al traguardo, lo spagnolo Ayuso che pur sembrava aver compiuto un'ottima prova contro il tempo. Il campione italiano non ha avuto rivali, strappando il successo con una dimostrazione psicofisica eccellente, che è valsa anche la leadership in classifica generale e la prima maglia azzurra della corsa.

La cronometro di Ganna è stata a dir poco perfetta, con una gestione delle forze e della fatica che ha evidenziato la totale padronanza della situazione, con una progressione che ha visto il fenomeno della INEOS allungare nella seconda parte del tracciato: nessuno alla fine è riuscito ad avvicinarsi, tempo mostruoso – su 11,5km – di 12.17 per una media impressionante di 56.125 km/h.

Alle spalle di Top Ganna, Ayuso della UAE Team Emirates – XRG che è tra i favoriti della Tirreno-Adriatico 2025: lo spagnolo ha confermato una grandissima condizione in questo inizio di stagione, ma ha dovuto inchinarsi, arrendendosi al traguardo dove ha pagato 23”. Terza piazza per il danese Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Deceuninck). Bene anche Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), che guadagna su tutti i rivali in classifica generale, col suo quarto posto davanti ad un eccellente Jonathan Milan (Lidl-Trek). Nella top-10 c'è anche Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep), settimo.

La soddisfazione di Ganna: "Buone sensazioni, la crono che volevo"

Filippo Ganna si gode la vittoria alla crono della Tirreno-Adriatico, arrivata nel modo in cui il campione italiano si attendeva, con un allenamento spedifico: "Come dettoci eravamo allenati tanti e con il team abbiamo lavorato tra dislivello, molti chilometri, crono di prova. Avevo i numeri a mio favore e poi ho gestito la parte emotiva. I primi chilometri li ho fatti col tempo prefissato e poi ho spinto più che potevo e abbiamo preso un bel vantaggio e sono felice. La vittoria mi mancava, è vero, ora sarà un bel mese bello intenso. Era importante arrivare positivi e rilassati con ottime motivazioni: al momento è tutto ok, mi sento bene"

La classifica della 1a tappa e generale della Tirreno-Adriatico 2025

1-Filippo Ganna (ITA, INEOS Grenadiers) 12:17 (56.1 km/h)

2-Juan Ayuso (ESP, UAE Team Emirates – XRD) +0.23

3-Johan Price-Petjersen (DEN, Alpecin-Deceuinck) +0.28

4-Antonio Tiberi (ITA, Baharain – Victorious) +0.29

5-Jonathan Milan (ITA, Lidl – Trek) +0.31

6-Derek Gee (CAN, Israel – Premier Tech) +0.34

7-Mattia Cattaneo (ITA, Soudal Quick-Step) +0.36

8-Soren Waerenskjold (DEN, Uno-X Mobility) +0.37

9-Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates – XRG) +0.38

10-Kevin Vauquelin (FRA, Arkèa – B&B Hotels) +0.41