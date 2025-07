video suggerito

Filippo Conca, favola infinita: dopo il titolo italiano da dilettante, il contratto tra professionisti Filippo Conca potrebbe firmare nei prossimi giorni un contratto con la Jayco AlUla, squadra World Team, il massimo livello professionistico. Dopo aver ribaltato il ciclismo italiano vincendo il titolo da dilettante, per il 26enne si spalancano le porte: "Contatti confermati, stiamo valutando caratteristiche e fattibilità"

A cura di Alessio Pediglieri

Filippo Conca campione d'Italia di ciclismo dopo gli Assoluti 2025. Una sorpresa incredibile che ha scatenato l'analisi sul movimento italiano, oramai ridotto ai minimi termini sul fronte internazionale, come si è visto dalla startlist del Tour dove sono scattati solo in 11 (rimasti subito in 10 per il ritiro di Ganna). Cona ha infatti trionfato facendo parte di una squadra di dilettanti, lo Swatt Club: per alcuni uno schiaffo a tutti, per altri una dimostrazione del nuovo che avanza. Nel mezzo, Filippo Conca, classe '98 al quale si stanno riaprendo le porte del professionismo, attraverso una dei World Team più quotati, l'australiana Jayco AlUla: "Sì, c'è stato un primo contatto col suo manager e stiamo valutando quali possano essere le corse adatte per lui"

Il World Team Jayco AlUla in contatto con Filippo Conca

A svelare la clamorosa notizia di ciclomercato è stato direttamente Brent Copeland, il general manager del Tema Jayco AlUla: "Devo dire intanto complimenti alla Swatt Club per quanto è riuscita a fare. Hanno corso veramente forte in questi campionati nazionali italiani" ha spiegato ai microfoni Rai. "Tutta la squadra e non solo Filippo ed è bellissimo da vedere squadre con questa qualità e soprattutto la voglia. Hanno dimostrato di aver fame e di poter riuscire a ottenere grandi imprese come quella. Hanno costruito una squadra e una opportunità perfette per tutti coloro che vogliono correre ma non hanno un contratto. Una bella idea e hanno anche un ottimo seguito ed è tutto positivo per il movimento".

Copeland: "Già quest'anno? Non posso dire di più ma il contatto c'è"

Dai complimenti a Conca e alla Swatt Club alla conferma dei contatti con il manager del ciclista e la possibilità di un ingaggio, anche in questa stagione. "E' vero, da parte nostra c'è stato un contatto con l'agente che cura gli interessi di Filippo direttamente anche perché corriamo con lo stesso marchio di bici ed è stato quasi naturale questo approccio" ha confermato Copeland. "Da parte loro c'è stata una richiesta e noi ci siamo resi disponibili: stiamo vedendo un po' con il nostro gruppo Performance cosa possiamo eventualmente fare, e soprattutto analizzare quali corse potrebbero essere le più adatte per Filippo perché in squadra abbiamo diversi corridori che hanno caratteristiche simili. Ma è una possiblità concreta anche per lui nel momento in cui si apre questa porta: durante questa stagione? Tutto è possibile, non posso aggiungere altro e nemmeno confermarvi se va in porto. In questo momento non diciamo di più, c'è stato il primo contatto poi si vedrà".

Chi sono Filippo Conca e lo Swatt Club che hanno ribaltato il ciclismo italiano

A 26 anni, senza un contratto da professionista, Filippo Conca ha battuto tutti con lo Swatt Club, formazione dilettantistica nata per dare una seconda possibilità a chi ne aveva bisogno. Battendo proprio fior di professionisti, vestendosi di tricolore nella prova in linea agli assoluti. Un successo pazzesco, che ha sconvolto il movimento ciclistico italiano da parte di un ragazzo che aveva assaporato la grande avventura per poi pensare anche al ritiro. E ora, ad un passo di rientrare dalla porta principale e con una maglia da Campione d'Italia sulla schiena.