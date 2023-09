Federica Venturelli strepitosa, vince gli Europei juniores e manda l’Italia nell’Olimpo del ciclismo Strepitoso avvio agli Europei di ciclismo che si stanno svolgendo in Olanda: nella prova crono juniores ha dominato la scena Federica Venturelli (già oro mondiale su pista). Grazie al suo successo l’Italia è la Nazionale più vincente di sempre nella specialità.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia domina in Olanda a Drenthe, sorride e lo fa a diritto con una prova assolutamente straordinaria di Federica Venturelli che si è presa la scena nella prova a cronometro degli Europei 2023 di ciclismo, nella categoria juniores. Uno squillo di tromba che conferma l'ottima scuola italiana a livelli altissimi, grazie alla campionessa lombarda prossima a passare al team sviluppo UAE. E' lei la Campionessa d'Europa 2023. Meno bene nella prova crono elite per le altre due italiane in lista, Alessia Vigilia, 22a, e Vittoria Guazzini, 20a, che non erano assolutamente tra le favorite, giunte lontane dalla zona medaglie.

Un talento puro e cristallino quello di Federica che sta continuando a bruciare le tappe, mostrandosi al mondo del ciclismo come una delle campionesse in erba più promettenti: agli Europei Juniores gareggiava con il peso di essere l'indiscussa favorita ma questo non l'ha fermata nel disputare una prova assolutamente magistrale, la migliore in assoluto completando i 19,8 chilometri di Emmen in 26'23". Un tempo impossibile anche per la svedese Stina Kagevi e per la tedesca Hannah Kunz che ha chiuso, terza, in 26'56".

Federica Venturelli dopotutto sta dominando la specialità nelle ultime prove in cui ha sempre primeggiato: quarta ai Mondiali di cross e ancora quarta nella prova in linea dei mondiali jr. Poi ad agosto, ai Mondiali di ciclismo in Scozia, nella crono mondiale jr aveva conquistato un'ottima medaglia di bronzo. Non solo, perché nella kermesse iridata su pista, disputata in Colombia, subito dopo a fine agosto, ne è uscita con due ori al collo nell'inseguimento individuale (con record del Mondo) e nell'americana, oltre ad un argento vinto nell’inseguimento a squadre.

La vittoria dominante alla crono juniores femminile nell'Europeo 2023 è la quinta di marca azzurra, in un totale di diciannove edizioni della crono dopo i successi di Ratto, Morzenti, Pirrone e Guazzini. Grazie a Venturelli da oggi siamo la nazione più vincente di questa specifica gara.