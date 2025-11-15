Evenepoel pronto a rompere l’ultimo tabù del ciclismo moderno: “Pronto a correre sia Tour e Giro”

Remco Evenepoel è uscito allo scoperto spingendosi laddove nessun altro campione al momento ha osato: “Il Tour è al centro del programma, ma c’è un piano B anche con il Giro. Ma aspetto la presentazione”. Sapendo però, che l’intero tracciato è già cosa ben nota.

Remco Evenepoel è pronto a dimostrare che si può fare: correre sia il Tour de France e il Giro d'Italia nella stessa stagione e farlo da protagonista. Il campione belga che si è recentemente legato alla Red Bull BORA hansgrohe ha ammesso che l'obiettivo principale è provare a fare il "double" che al momento nessuno più tra i campioni moderni si sente di affrontare, in una gestione sempre più scientifica delle gare da scegliere e quali evitare, per tenere altissime le percentuali di partecipazione/vittoria. "Abbiamo un piano A e uno B" ha ammesso il belga. "Il Tour de France resta un punto fermo, il Giro? Sì, pronto a correrlo ma per confermarlo aspetto il 1° dicembre".

Una data non a caso perché proprio il 1° dicembre RCS Sport che organizza la Corsa Rosa darà vita concreta alle 21 tappe del Giro 2026 con tanto di percorsi ufficiali, date e soprattutto tempistiche. Fondamentali per capire se uno dei principali protagonisti anche per il 2026, appunto Remco Evenepoel possa provare a tornare a correre due dei tre principali Giri senza dover scegliere. Come fece, l'ultima volta, il solo Pogacar nel 2024 quando vinse entrambe le corse. mentre per il belga i ricordi in rosa risalgono al solo 2021, sua unica partecipazione, conclusasi con un ritiro alla 17a tappa.

Evenepoel aspetta la presentazione del Giro 2026, ma si sa già tutto sul percorso

A dirlo è stato proprio il belga che al momento resta fermo sui suoi propositi con un ventaglio di possibilità che non escludono la doppia presenza: "Abbiamo un piano A e un piano B. In entrambi c'è il Tour de France. Il piano A comprende anche tutta la campagna delle classiche oltre alla Grande Boucle". E il Giro d'Italia? E' inserito in quello che Evenepoel definisce semplicemente il piano B, dove appare la Corsa Rosa 2026: "Decideremo in base al percorso che verrà rivelato presto e allora valuteremo quale dei due piani sarà più fattibile sul fronte fisico e degli allenamenti".

In realtà il percorso e le tappe del giro d'Italia 2026 sono stati già praticamente svelate quasi per intero, soprattutto negli elementi più significativi e nelle frazioni decisive, con il percorso finito online ben prima della sua presentazione ufficiale. Proprio questo, fa bene sperare nel pensare che Evenepoel stia davvero studiando una doppia presenza, osservando le attuali indiscrezioni sulla corsa rosa.

Evenepoel e la stagione 2026: insieme a Tour e Giro anche Classiche inedite?

Il belga ha in mente in modo preciso cosa lo aspetta per il 2026 sfidando Pogacar e Vingegaard con la sua nuova squadra della BORA: "Ho in testa i mondiali canadesi, dopo il Tour" ma prima ancora, il via a febbraio con con la Volta ao Algarve in alternativa all’UAE Tour in Arabia. "Se alla fine dovessi correre sia il Giro che il Tour" ha infine chiosato Evenepoel, "potrei comunque inserire nel calendario qualche corsa di un giorno in primavera". Che potrebbero anche vederlo debuttare in Classiche come la Milano-Sanrero o il Giro delle Fiandre.