Evenepoel cade dopo l’arrivo alla Vuelta: spunta una donna sulla sua strada, impatto violentissimo Imprevisto contrattempo per il campione belga, Remco Evenepoel. Dopo aver vinto la tappa e conquistato la maglia rossa da leader in classifica generale, si è scontrato con una tifosa, schiantandosi a terra subito dopo il traguardo.

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai la Vuelta 2023 rischia di essere segnata ogni giorno da eventi collaterali alle gesta atletiche dei ciclisti impegnati nelle tappe e così anche la terza frazione sale alla ribalta per quanto accaduto subito dopo il traguardo e che ha visto protagonista suo malgrado Remco Evenepoel. Il campione belga che si è laureato il migliore al mondo nella crono individuale, ha vinto la terza frazione ma poco dopo l'arrivo si è schiantato contro una spettatrice riportando serie conseguenze e ricorrendo alle cure mediche.

L'assembramento di persone poco dopo la linea d'arrivo è risultato fatale, con Evenepoel che ha diretto la propria bici nel canalone che conduce nel post corsa: tutti gli hanno fatto spazio, non una donna che non si è accorta del suo arrivo. Così come il belga, forse distratto dalla fatica appena compiuta e così è accaduto l'imprevisto: caduta pesantemente a terra, sull'asfalto con Evenepoel che ha riportato una ferita sopraccigliare da cui è subito sgorgato molto sangue. Il belga si è subito rialzato in piedi e si è tolto il caschetto, cercando di minimizzare la situazione.

Un finale di tappa che ha rovinato in parte l'impresa odierna del campione belga che ha conquistato la vittoria e ha indossato la maglia rossa di leader della Vuelta di Spagna. Evenepoel ha dettato la propria legge nei 200 metri finali, riuscendo a conquistare nettamente il successo sul traguardo di Arinsal, nel primo vero impegno in salita del giro spagnolo. Dove ha regolato uno dei più acerrimi rivali per la vittoria finale, Jonas Vingegaard. Il fresco trionfatore dell'ultimo Tour nulla ha potuto nei confronti del belga, riuscendo a piazzarsi davanti a un brillante Juan Ayuso e al terzo papabile per la conquista della Vuelta, Primoz Roglic.

Grazie a questa vittoria, il campione belga non solo si è preso la gloria di giornata ma ha scalzato tutti in testa alla classifica generale, indossando la sua prima maglia rossa in questa edizione vantando 5 secondi di vantaggio su Enric Mas della Movistar.