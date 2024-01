Europei di ciclismo su pista al via, l’Italia senza Ganna e Viviani: hanno scelto l’Australia Primo grandissimo appuntamento del 2024 per il ciclismo su pista con l’appuntamento ad Apeldoorn nei Paesi Bassi dove si disputano i Campionati Europei Elite. Da oggi 10 gennaio al 14, dove si assegnano punti per i ranking di qualificazione a Parigi ’24. Italia priva di due punte di diamante come Ganna e Viviani, impegnati nel Tour Down Under in Australia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ad Apeldoorn nei Paesi Bassi i Campionati Europei su Pista Elite sono una realtà e aprono di fatto i grandi appuntamenti del 2024 del ciclismo. Un appuntamento particolarmente importante perché è uno dei tanti eventi che avvicinano le Nazionali a prendersi un posto per le Olimpiadi di Parigi: da oggi, 10 gennaio fino al 14, 292 iscritti provenienti da 25 nazioni si contenderanno i 22 titoli in palio (11 per la categoria femminile e 11 per quella maschile). L'Italia si presneta al via con 19 atleti ma mancheranno due nomi di spicco, i campioni olimpici Filippo Ganna ed Elia Viviani.

Sprint, sprint a squadre, keirin, inseguimento individuale, inseguimento a squadre, corsa a punti, stratch, madison, omnium, corsa a eliminazione e cronometro individuale. Sono queste le discipline che terranno banco sulla pista di Alepdoorn e che permetteranno di avere punti fondamentali per il ranking verso le Olimpiadi oltre che cercare di andare a medaglia per la propria Nazionale nella kermesse europea. Sul fronte femminile, il parterre è al gran completo, tra cui spicca la presenza delle campionesse olimpiche tedesche di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre.

Ci sarà anche la plurititolata britannica Katie Archibald, vincitrice in carriera di due ori olimpici, cinque campionati del mondo e che vanta in bacheca ben venti titoli europei. Molto attesa alla conferma la belga Lotte Kopecky mentre l'Italia si presenterà con nove atlete: Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Miriam Vece, Federica Venturelli e Silvia Zanardi. Obiettivo, confermare e possibilmente migliorare le due medaglie europee dell'ultima edizione, l'argento nell’inseguimento a squadre e il bronzo nella madison.

Tra gli uomini, invece, l'Italia del ct Marco Villa sarà priva di due punte importantissime: Elia Viviani e soprattutto Filippo Ganna. Per i due olimpionici niente Europei visto che il programma deciso per l'inizio di questo 2024 è stato differente. Entrambi si trovano dall'altra parte del mondo, in Australia, inseriti tra i partecipanti del primo grande appuntamento su strada, il Tour Down Under. La squadra maschile, comunque, vanta ottime possibilità con la presenza di altri campioni olimpici come Simone Consonni (già oro europeo l'anno scorso nella corsa a punti e argento nella madison e nell'omnium) Francesco Lamon e Jonathan Milan (oro bell'inseguimento individuale).

I principali avversari tra gli uomini sono il sempre presente Dan Bigham (l'anno scorso battuto dal nostro Ganna nell’inseguimento individuale), i britannicci Ethan Vernon ed Ethan Hayter, la Dabimarca con i campioni olimpici della madison Lasse Norman Hansen e Michael Mørkøv e l’olandese Jeffrey Hoogland, detentore del record del mondo del chilometro da fermo.

Il programma degli Europei su pista ad Apeldoorn dal 10 al 14 gennaio

Mercoledì 10 gennaio

14.00 – sessione pomeridiana: qualifiche team sprint maschile e femminile, qualifiche inseguimento a squadre maschile e femminile, qualificazioni Eliminazione maschile

19.00 – sessione serale: team sprint maschile e femminile, primo turno inseguimento a squadre maschile e femminile, finale eliminazione maschile

Giovedì 11 gennaio

14.00 – sessione pomeridiana: qualificazioni, sedicesimi e ottavi sprint femminile, qualifiche km maschile, qualificazioni scratch femminile, qualificazioni madison maschile

19.30 – sessione serale: finali inseguimento a squadre maschile e femminile, quarti sprint femminile, finale km maschile, finale madison maschile, finale scratch femminile

Venerdì 12 gennaio

13.00 – sessione pomeridiana: qualificazioni, sedicesimi e ottavi sprint maschile, scratch e tempo race omnium femminile, qualificazioni inseguimento individuale maschile

18.30 – sessione serale: semifinali e finali sprint femminile, quarti sprint maschile, eliminazione e corsa a punti omnium femminile, scratch maschile, finali inseguimento individuale maschile

Sabato 13 gennaio

15.00 – sessione pomeridiana: qualifiche 500 metri femminili, scratch omnium maschile

18.00 – sessione serale: tempo race, eliminazione e corsa a punti omnium maschile, semifinali e finali sprint maschile, finale 500 metri femminili, corsa a punti femminile, eliminazione femminile

Domenica 14 gennaio

9.30 sessione diurna: qualifiche inseguimento individuale femminile, primo turno e recuperi keirin maschile e femminile

15.30 sessione serale: semifinali e finali keirin maschile e femminile, finali inseguimento individuale femminile, corsa a punti maschile, madison femminile)