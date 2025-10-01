sport
Europei di ciclismo oggi in tv, dove vedere la prova a cronometro maschile: orari, percorso e favoriti

Scattano oggi i Campionati Europei di ciclismo 2025 in Francia. Si inizia anche con la prova a cronometro maschile dove Ganna sfiderà Evenepoel, con la gara che inizia alle 15:45 e sarà in diretta in chiaro su Rai Sport HD e RaiPlay.
A cura di Alessio Pediglieri
Scattano oggi 1 ottobre fino al prossimo 5 ottobre i Campionati Europei di ciclismo su strada che si svolgono nelle regioni francesi del Drôme e dell'Ardèche. Le speranze italiane sono tutte per la prova a cronometro maschile dove c'è il nostro Filippo Ganna, gara che si corre oggi a partire dalle 15:45 e che sarà visibile in diretta gratuitamente sui canali TV e in streaming Rai.

Il percorso della cronometro è identico per tutte le categorie, tranne per le Donne Junior, che percorreranno solamente 12,2 km. La distanza complessiva è di 24 km e il dislivello siamo sulla soglia dei 200 metri. La partenza è a Loriol-sur-Drôme con arrivo a Étoile-sur-Rhône. Il tracciato presenta una salita significativa, che farà selezione: la Côte du Val d’Enfer, lunga 1,7 km con una pendenza media del 9,3% e punte fino al 14%. Questa salita è presente in entrambi i circuiti e sarà affrontata sei volte.

  • Gara: Prova a cronometro maschile Campionati Europei di ciclismo
  • Distanza: 24 km
  • Dislivello: circa 200 metri
  • Partenza: Loriol-sur-Drôme
  • Arrivo: Étoile-sur-Rhône
  • Salita principale: Mur d'Allex
  • Orario di partenza: 15:45

Il programma completo dei Campionati Europei di ciclismo, oggi mercoledì 1 ottobre

Le gare si terranno lungo il percorso Loriol-sur-Drôme – Étoile-sur-Rhône, con una distanza di 24 km per le categorie U23 e Elite, e 12,2 km per le Juniores. Ecco il programma odierno completo:

  • 09:30 – Donne Juniores
  • 10:45 – Uomini Juniores
  • 12:00 – Donne U23
  • 12:45 – Uomini U23
  • 14:20 – Donne Elite
  • 15:45 – Uomini Elite

I favoriti della prova a cronometro ai Campionati Europei di ciclismo

Flippo Ganna (Italia) è il nostro specialista assoluto delle cronometro, e non a caso campione del mondo in carica. Nonostante una stagione intensa, Ganna rimane uno dei principali contendenti per il titolo europeo, con la scelta studiata di aver evitato la lunga e faticosa trasferta in Ruanda per i Mondiali appena conclusi. Dietro a Ganna ecco il solito Remco Evenepoel (Belgio), il Re del tempo. Già vincitore di numerose gare a cronometro, tra cui il recente titolo mondiale in Ruanda, la sua forma fisica post-Mondiale appare ai massimi livelli per potersi ripetere anche in Francia.

Poi ecco il terzo incomodo, Stefan Küng (Svizzera) che metterà in campo grande esperienza e costanza ai massimi livelli nelle prove contro il tempo restando sempre tra i migliori nelle cronometro internazionali. Anche Mads Pedersen (Danimarca) tra i papabili, così come João Almeida (Portogallo). Tra gli outsider assoluti, il nostro Lorenzo Milesi (Italia) oltre a Joshua Tarling (Gran Bretagna) e Jakob Söderqvist (Svezia).

Dove vedere la prova a cronometro in diretta TV e streaming

La prova a cronometro degli Europei di ciclismo 2025 sarà trasmessa in chiaro e senza costi aggiuntivi su Rai Sport HD, disponibile sul digitale terrestre e via satellite. Parallelamente, Eurosport 1 (presente su Sky e su piattaforme come DAZN, TIMVision e Prime Video Channels) offrirà una trasmissione in diretta ma riservata solamente ai propri abbonati. Anche in streaming si può seguire la prova a cronometro su RaiPlay che consente la diretta gratuita tramite app o browser. Discovery+ offre la copertura a pagamento di Eurosport 1 in streaming. Gli utenti di DAZN potranno inoltre sfruttare l’integrazione con Eurosport 1.

