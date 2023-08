Consonni investito da una E-mtb in allenamento, frattura di clavicola e scafoide: Mondiale finito Simone Consonni investito da una E-mtb mentre si allenava con il compagno Lamon a Galsgow, per lui frattura di clavicola e dello scafoide: il suo Mondiale è finito.

A cura di Vito Lamorte

Simone Consonni è stato investito da una E-mtb mentre si stava allenando lungo una pista ciclabile di Glasgow, dove era impegnato per i Mondiali 2023: per lui frattura di clavicola e scafoide.

Il campione olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo era impegnato in una sgambata mattutina assieme al compagno Francesco Lamon, quando è stato centrato su una pista ciclabile da una E-mtb ed è finito a terra, cadendo nel canale assieme all’altro componente del trenino a Cinque Cerchi.

Nel pomeriggio i due ciclisti sono stati accompagnati all’ospedale per degli esami strumentali: Lamon non dovrebbe aver riportato infortuni seri mentre per Consonni si prevede un lungo stop.

Una situazione davvero spiacevole, visto che i due stavano percorrendo una delle tante ciclabili che disegnano più itinerari nel verde della città scozzese e dei suoi dintorni quando sono stati travolti da un ciclista su una mountain bike elettrica, sbucato a forte velocità da una curva.

Secondo il medico della nazionale italiana lo scafoide sarà probabilmente da operare, mentre la clavicola verrà fasciata per permettere tempi di recupero simili a quelli dello scafoide. A prendere il via nella corsa a punti sarà Michele Scartezzini, già impegnato stasera nella Madison.

Simone Consonni, dopo aver disputato l'inseguimento a squadre (solo le qualifiche), sarebbe tornato in pista mercoledì 9 agosto per disputare la prova della Corsa a punti e aveva rinunciato alla Madison.

Non è stata un'edizione particolarmente fortunata per il corridore della Cofidis, che non avrebbe preso parte alla finale dell'inseguimento a squadre e della Madison e non riuscirà a riscattarsi con la Corsa a punti. Consonni era stato uno dei protagonisti degli ultimi Europei e con le sue 4 medaglie conquistate era stato il corridore con più riconoscimenti di tutta manifestazione.