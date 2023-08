Ciclista paralimpico senza braccia premiato con un orologio da polso: la reazione è virale Ricardo Ten è il ciclista spagnolo paralimpico che ai Mondiali di ciclismo di Glasgow ha conquistato 4 ori. A causa di un grave incidente da bambino gli state amputate le braccia e una gamba. In un video ha mostrato la reazione ironica avuta per ringraziare l’azienda produttrice dell’orologio.

Il ciclista paralimpico spagnolo, Ricardo Ten, al momento della consegna del premio.

Un orologio da polso. Ricardo Ten, 47 anni, atletica paralimpico spagnolo, non ha battuto ciglio e ha sorriso quando – dopo aver ricevuto la medaglia d'oro per la vittoria nello scratch test C1 – gli hanno consegnato anche l'altro premio a suggello dell'impresa compiuta. Lo ha conquistato ai Mondiali di Ciclismo di Glasgow, competizione dalla quale torna a casa con ben quattro metalli preziosi infilati al collo e altrettanti successi. Perché lui è fortissimo.

Cosa c'è di strano e perché tanto clamore al momento della cerimonia? Il corridore iberico non ha le braccia. Ne ha subito l'amputazione (oltre a una gamba) fino al gomito a causa di un gravissimo incidente capitatogli da bambino per il quale ha rischiato anche la morte. Entrò in contatto con alcuni cavi dell'alta tensione e le conseguenze furono drammatiche: il 75% del suo corpo riportò ustioni di terzo grado.

È sopravvissuto e, nonostante tutto, è riuscito a diventare uno sportivo e un atleta molto apprezzato. Uno dei migliori, al punto da rappresentare la Spagna in sei edizione dei Giochi Paralimpici. La prossima, quella di Parigi 2024, potrebbe essere la settima per lui che non si è mai arreso nemmeno alla vita e alla sorte.

Il video del momento in cui viene celebrato per il titolo di campione iridato è diventato virale, suscitando commenti molto negativi, critiche aspre e anche indignazione per quella premiazione definita inopportuna e irrispettosa. Visto il polverone sollevato, è stato lo stesso ciclista a editare una breve clip nella quale ha mostrato la reazione avuta per ringraziare l'azienda produttrice dell'orologio (Tissot) è geniale, ironica e lascia senza parole.

"Grazie per aver creduto in questo super mondo dell'inclusione", ha scritto dal suo account Twitter , dove ha condiviso la sequenza di immagini nelle quali gli veniva chiesto che ore fossero e mostrava l'orologio messo al moncone del braccio sinistro. È arrivato a corredo di un poker dorato compresi i trionfi nei giorni precedenti nelle prove su pista di Scratch, Omnium e Team Speed.

La reazione ironica del campione iberico in un video in cui gli chiedono: "Che ora è?"

In una intervista Ten aveva spiegato quanto sia stato importante lo sport per lui e come lo abbia aiutato in termini di inclusione. Sentirsi parte integrante di un gruppo nella consapevolezza di poter essere utile per raggiungere un obiettivo è stato determinante. "L'incidente è stato drammatico per me e la mia famiglia – raccontò al quotidiano sportivo spagnolo As -. Ho sempre avuto la fortuna di sentirmi molto protetto e lo sport è stato uno strumento importante per sentirmi integrato. Quando ho scoperto che potevo competere, non ci ho pensato due volte. Lo sport mi ha dato tutto nonostante quel momento terribile".