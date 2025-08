Ciclista abbandonato dopo un guasto, prova a recuperare con una furbata: ma il tentativo è maldestro

L’episodio è successo durante la quarta tappa del Tour della Guadalupe. Benjamin Le Ny, secondo in classifica generale e uno dei favoriti per la vittoria, penalizzato dopo un problema meccanico.

L'episodio accaduto al Tour della Guadalupe è davvero surreale per l'equivoco che s'è generato, ciò che è stato costretto a fare uno dei ciclisti e, ironia (beffarda) della sorte, le conseguenze disciplinari che gli sono state inflitte. Benjamin Le Ny, secondo in classifica generale e uno dei favoriti per la vittoria, è stato punito con una penalità di un minuto per aver cercato di correggere un errore commesso dal suo direttore sportivo, sfruttando la scia della vettura che lo aveva abbandonato sul ciglio della strada nonostante fosse alle prese con un problema meccanico. È rimasto solo… ad attendere che qualcuno si accorgesse di lui e gli prestasse soccorso: lo ha fatto un compagno che, per consentirgli di correre, gli ha ceduto la bicicletta ma tanta ‘generosità' è servita solo ad alimentare la percezione di amarezza.

Benjamin Le Ny "abbandonato" durante la quarta tappa

Equivoco, errore strategico clamoroso. Le Ny ha vissuto una delle giornate più strane della sua carriera per le sensazioni provate. A un certo punto si accorge che la sua bici ha dei problemi, si ferma e capisce che il guasto non è cosa a cui può rimediare subito. Volta la testa, cerca aiuto scrutando dove possa mai essere la macchina del team. Nulla da fare… è rimasto solo perché la vettura aveva proseguito verso la testa della corsa e nessun altro, nemmeno a bordo di un veicolo neutrale, avrebbe potuto soccorrerlo. E così l'alfiere della Cama CCD s'è ritrovato sconsolato ai margini della carreggiata, nell'attesa che qualcuno lo notasse. Per fortuna o purtroppo, uno dei compagni di squadra ha deciso di sacrificarsi affinché fosse in grado di riprendere la tappa: gli ha ceduto la bici dopo aver cercato, vanamente, la sostituzione della ruota anteriore.

Dal tentativo di recupero alla sanzione per un errore clamoroso

Le Ny ha perso terreno e minuti preziosi. Finito in fondo alla fila, è partito con notevole ritardo ma gli è stata inflitta una penalità per aver cercato un escamotage abbastanza: ovvero, essersi riparato a lungo dietro un veicolo per utilizzarne la scia. Un atteggiamento che non è sfuggito ai commissari di gara che hanno punito sia il ciclista (scivolato a più di un minuto dal leader della classifica generale) sia il direttore sportivo della squadra. Perché tanta severità nel giudizio? A causa di comportamenti tutt'altro che leali dal punto di vista sportivo da altri due corridori.