Canottiere olandese inventa la ultra-corsa in bici più folle di sempre: 750km tra le strade di Amsterdam

Jannes van der Geest si è inventato una pazza corsa in bicicletta con cui ha celebrato i 750 anni di Amsterdam. Ha completato 750 km in 37 ore, di cui ben 27 trascorse in sella: “Ogni 3 ore mi fermavo a mangiare in case di persone differenti. Così ho inventato il tracciato”.

Si chiama Jannes van der Geest e di professione è canottiere, ma ha un'altra grande passione: la bicicletta. Così, per omaggiare il 750° compleanno di Amsterdam si è inventato un evento che ben presto ha fatto il giro del mondo per la sua follia: una ultra-corsa sui pedali lunga 750 chilometri su un percorso decisamente particolare, sfruttando la tangenziale della città. Van der Geest è riuscito a completarlo in 37 ore, delle quali 27 trascorse in sella: "Ogni tre ore mi fermavo a casa di gente diversa per mangiare e riposarmi".

Tutto è stato pubblicato su Strava, l'applicazione tanto cara a chi compie gesta sportive in cui si condividono percorsi, tempi e primati. E così l'impresa del giovane Jannes van der Geest, compiuta in un solo weekend, è diventata ben presto virale, sia per l'idea tanto assurda sia per gli ideali tanto elevati: sfruttando il festival "Op De Ring" con cui Amsterdam si è autocelebrata il proprio 750° compleanno. Van der Geest si è inventato la ultra-corsa di tanti chilometri da percorrere quanti gli anni della città, con l'obiettivo di raccogliere quanti più fondi possibile per l'espansione di Okeanos, il club di canottaggio di cui è membro da anni.

Van der Geest ha deciso di creare un percorso itinerante, ispirato al momento e provando a percorrerlo nel più breve tempo possibile: "Ogni tre ore mi fermavo a mangiare a casa di qualcuno in città" ha spiegato il canottiere olandese. "Ho creato un percorso separato per ogni quartiere utilizzando il Garmin Connect. In questo modo, potevo spuntare ogni quartiere uno per uno e in totale, alla fine erano oltre 300 chilometri." Fin qui la prima parte del tracciato, poi la costruzione dei restanti chilometri per arrivare a 750 : "Dovevo ancora trovare come percorrere i restanti 450 chilometri. Ci sono riuscito, tra le altre cose, inventandomi l'itinerario. Ho completato 34 giri del Vondelpark, percorrendo 10 volte la pista ciclabile intorno al centro città e poi ho percorso due volte tutto il tracciato attorno ad Amsterdam Noord".