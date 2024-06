video suggerito

Campionati italiani di ciclismo 2024, il calendario completo e dove vedere le gare in TV e streaming Oggi mercoledì 19 giugno iniziano i Campionati Italiani di ciclismo 2024 che termineranno domenica 23 giugno. Altissima attesa per le prove a cronometro e in linea dei professionisti. La gara contro il tempo si svolgerà giovedì 20 giugno, mentre la prova in linea è di scena domenica. Diretta TV e streaming sui canali Rai, attesa enorme per rivedere in azione Filippo Ganna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

I Campionati Italiani di ciclismo iniziano oggi mercoledì 19 giugno e si concluderanno domenica 23 giugno: si assegneranno i titoli italiani di ciclismo su strada, a cronometro e nelle prove in linea. Tutte le categorie, dagli juniores agli elite sia maschili che femminili, saranno impegnati sulle strade della Toscana per aggiudicarsi la maglia tricolore di categoria. Attesa particolare come sempre per le prove dei professionisti: a Grosseto giovedì 20 giugno scatterà la cronometro, mentre domenica 23 giugno, in concomitanza con la gara “Per Sempre Alfredo”, da Firenze a Sesto Fiorentino, ci sarà la prova in linea. Sintesi e dirette in TV e streaming su Rai Sport HD e Raiplay.

Gli Assoluti italiani rientrano nel tradizionale periodo del calendario di ciclismo che segue il Giro d'Italia e anticipa di pochi giorni la partenza del Tour de France. Come da tradizione è stata l’Australia a dare il via ai Campionati Nazionali 2024, con la maggior parte delle rassegne nazionali che si svolgerà entro la fine del mese di giugno. Poi, tra gennaio e aprile si svolgeranno altre prove nazionali, in diversi Paesi di seconda fascia di Oceania, Sud America, Asia e Africa.

I favoriti ai Campionati Italiani di ciclismo: attesa per Filippo Ganna

La rassegna tricolore inizia come di consueto con le prove legate ai più giovani per poi entrare pian piano nel vivo delle competizioni nazionali con le prove elite uomini e donne tra i professionisti. Due le gare su cui ci si cimenterà: la prova a cronometro e quella in linea che quest'anno si svolgeranno in terre toscane. Ovvia l'attesa per il nostro più forte ciclista italiano che sa fare spesso la differenza sia nelle gare contro il tempo e nella prova in linea, Filippo Ganna. Sarà lui a dover difendere il titolo conquistato nel 2023, così come nella prova in linea sarà Simone Velasco campione uscente.

Il programma completo dei Campionati Italiani di ciclismo

Tutto il programma dei Campionati Italiani, a partire dalle prove a cronometro dei più giovani mercoledì 19 giugno per concludersi domenica 23 con la prova elite dei professionisti.

Mercoledì 19 giugno

Ore 9:00 – cronometro Allievi (8,2 km)

Ore 11:15 – cronometro Allieve (8,2 km)

Ore 14:00 – cronometro Juniores donne (18,2 km)

Ore 16:00 – cronometro Juniores uomini (18,2 km)

Giovedì 20 giugno

Ore 11:00 – cronometro uomini Elite (35,1 km)

Ore 14:00 – cronometro donne Elite e Under 23 (23,2 km)

Ore 16:00 – cronometro uomini Under 23 (23,2 km)

Sabato 22 giugno

Ore 13:30 – Prova in linea donne Elite e Under 23: Firenze – Scarperia, 130 km

Domenica 23 giugno

Ore 11:00 – Prova in linea uomini Elite: Firenze – Sesto Fiorentino, 228 km

Dove vedere i Campionati Italiani di ciclismo, in TV e in streaming

Le prove in linea dei Campionati Italiani di ciclismo su strada 2024 della categoria Professionisti saranno trasmesse in diretta TV sui canali di RaiSport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, in modo gratuito e visibile a tutti.