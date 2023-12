Assurdo gesto di Felix Groß, si fa trascinare in strada attaccato ad un Tir: “Immagini deplorevoli” L’ex campione europeo Under23, Felix Groß, è stato immortalato durante un allenamento in una manovra pericolosissima e inaccettabile, tanto più per un professionista. Ondata di critiche feroci anche da parte della UAE, di cui indossa la maglia.

Il giovanissimo talento del ciclismo internazionale Felix Groß è finito in questi giorni nell'occhio del ciclone: mentre si stava allenando sulle strade di casa è stato ripreso a propria insaputa da un automobilista che lo ha immortalato in una manovra che ha scatenato feroci polemiche: si è attaccato "a rimorchio" ad un Tir mentre percorreva una statale, un atteggiamento inqualificabile e pericolosissimo per un ciclista, ancor più se professionista.

Professionista dal 2022, il campioncino tedesco classe '98 ha macchiato la precoce carriera ricca di successi e conferme compiendo una leggerezza imperdonabile durante una sessione di allenamento sulle strade vicino a casa, in attesa di affrontare la prossima stagione sportiva 2024. Il giovane ex pistard aveva fino ad oggi fatto parlare di sé semplicemente per gli enormi riconoscimenti che aveva conquistato da Under23 ma adesso è stato oggetto di pesanti e più che giustificate critiche.

Tra i primi a criticarlo pubblicamente è stato il suo oramai ex team manager, José Matxin Fernandez, che ha voluto chiarire con fermezza di chi, tra i suoi ciclisti, si trattasse, con determinato disappunto per un episodio inaccettabile: "E' un gesto deplorevole e inaccettabile", ha detto il dirigente spagnolo a proposito del comportamento del 25enne tedesco, arrivato in UAE nel 2022, dopo un periodo da stagista l’estate successiva. "Voglio chiarire anche una cosa" ha proseguito Fernandez: "Chiariamo che non si tratta di Felix Großschartner, ma del tedesco Felix Groß, che non correrà più per noi nel 2024. Questo non significa, tra l’altro, che quello che sta facendo non sia deplorevole".

In effetti, questi sono gli ultimi mesi di Groß con la maglia della formazione emiratina visto che per il prossimo anno ha già firmato con la formazione continental locale Rad-Net Oßwald. Ma questo non ha evitato che il suo gesto coinvolgesse in una aurea decisamente negativa anche la UAE, uno dei più forti ProTeam del panorama internazionale. Per Groß resta un video che rischia di macchiarne indelebilmente la reputazione. Che fino ad oggi era cristallina e di grandissime prospettive. In pista, sin da giovanissimo aveva bruciato le tappe conquistandosi una finestra importante tra le squadre professioniste più qualificate (come appunto la UAE) vincendo nel 2020 i Campionati europei sia ad inseguimento sia nel chilometro a cronometro.