Alice Toniolli, aperto un fascicolo per lesioni colpose dopo lo schianto della ciclista sul muretto

A cura di Alessio Pediglieri

La procura di Treviso ha deciso di aprire una indagine per chiarire le responsabilità sull’incidente nel quale, il 14 agosto, è rimasta gravemente ferita la ciclista 19enne trentina Alice Toniolli. La terribile caduta su un muretto di cemento a bordo strada era avvenuta durante la gara del "Circuito dell'Assunta" in seguito alla quale la giovane ciclista è stata ricoverata d'urgenza in gravissime condizioni ed attualmente è ancora tenuta in coma farmacologico. Sotto analisi eventuali mancanze organizzative e le violazioni sulle norme di sicurezza.

La decisione della Procura di Treviso: aperta indagine per lesioni gravissime

La Procura di Treviso ha deciso di aprire un fascicolo per eventuali "lesioni colpose gravissime" a seguito dell'incidente ciclistico che a Vittorio Veneto ha visto la 19enne ciclista trentina Alice Toniolli schiantarsi contro un muretto dopo una caduta in gara lo scorso 14 agosto. Sotto analisi la pericolosità del tratto di strada che sarebbe stata segnalata dalla Polizia locale il giorno prima della gara agli organizzatori della corsa che però non avrebbero adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire eventuali incidenti.

La mancanza di protezioni adeguate sul muretto contro cui ha sbattuto Alice Toniolli

Secondo quanto riportato dai vigili si sarebbero dovute utilizzare adeguate protezioni per coprire il muro dove Toniolli si è schiantata, cosa che non è stata fatta dall'organizzazione della gara ciclistica. Le immagini terribili dell'incidente evidenziano infatti come sul tratto di strada non vi fossero anche segnalazioni preventive ad indicare il pericolo. La Procura sta anche valutando se classificare l'incidente come infortunio sul lavoro considerando che Alice Toniolli è un'atleta professionista sotto contratto con la società Fassa Bortolo di Spresiano.

Le condizioni di Alice Toniolli, ancora in coma farmacologico

Dallo scorso 14 agosto, Alice Toniolli è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove era stata trasportata d'urgenza a seguito del terribile schianto in cui la giovanissima ciclista ha riportato un gravissimo trauma cranico, lesioni al torace e a una vertebra e per il quale è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici.