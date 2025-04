video suggerito

Dillier come Ballerini, si schianta contro un meccanico a tutta velocità sul pavé della Parigi-Roubaix Sul 26° settore di sterrato della Parigi-Roubaix il francese Silvan Dillier della Alpecin, è stato vittima di un incidente ai limiti del tragicomico: ha investo a tutta velocità un meccanico della Visma. L'uomo ne è uscito illeso, mentre il ciclista ha dovuto proseguire con una profonda ferita alla mano.

A cura di Alessio Pediglieri

Una Parigi-Roubaix che regala sempre storie a latere delle imprese dei campionissimi che animano una della Monumento più iconiche della storia del ciclismo professionistico. Così, mentre tutti avevano occhi e cuore per gli scatti e contro scatti tra Van der Poel e Pogacar a prendersi a turno la testa della gara, dietro di loro l'Inferno del Nord ha raccontato altre cronache, anche tragicomiche, come lo sfortunato incidente occorso a Silvan Dillier che si è ritrovato sul selciato a tutta velocità, dopo aver investito un incauto meccanico che gli ha tagliato la traiettoria sbucando da una ammiraglia ferma. Una caduta che ha provocato al 34enne una profonda ferita alla mano e che è apparsa molto simile all'incidente accaduto al nostro Ballerini, che si è dovuto ritirare dopo aver "scartato" un uomo del rifornimento che non si era avveduto del suo arrivo.

Tutti ormai hanno visto le immagini di Mathieu van der Poel che riceve una borraccia colma d'acqua in faccia oppure il rovinoso errore di Pogacar incurva, sul selciato che gli è costata la corsa. O ancora Kung che sbatte a terra violentemente la faccia rialzandosi in una maschera di sangue o Ballerini che si deve ritirare per colpa di un più che maldestro uomo addetto al rifornimento. Ma l'incidente in cui è stato coinvolto Dillier pochi l'hanno notato, avvenuto nella prima parte di Roubaix, nelle retrovie su uno dei tanti tracciati in pavé.

L'impatto tragicomico tra Dillier e il meccanico della Visma

L'assurdo incidente si è consumato sulla Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon, il 26° tratto in pavé a tre stelle, dove si è fermato Edoardo Affini, ciclista della Visma-Lease a Bike che ha dovuto richiedere l'intervento della propria ammiraglia per un veloce cambio bici. Il suo meccanico è accorso subito in suo aiuto, dopodiché Affini ha potuto riprendere la sua corsa. Tutto regolare, come il meccanico che è riuscito a posizionare la bicicletta rotta sul tetto prima di ritornare sui suoi passi per rientrare in auto.

E' a quel punto che tutto è precipitato in una scena tragicomica: proprio mentre l'uomo passava davanti alla sua auto Silvan Dillier è arrivato in bici a tutta velocità, provocando una collisione che ha scaraventato il corridore pesantemente a terra e il meccanico a bordo strada. L'uomo ne è uscito illeso, ma per Dillier le conseguenze sono state peggiori, anche se non gravissime, potendo proseguire malgrado una profonda ferita alla mano.