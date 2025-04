video suggerito

Stefan Kung è l’immagine dell’Inferno della Parigi-Roubaix: sangue, commozioni cerebrali e fratture Il volo insanguinato al traguardo della Parigi-Roubaix del capitano della Groupama-FDJ, Stefan Kung è un po’ l’emblema di quanto si rischia a correre nell’Inferno del Nord. Lo svizzero ha concluso in pessime condizioni ma ad altri è andata peggio: clavicole fratturate, spalle lussate, commozioni cerebrali e colpi di frusta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La spaventosa caduta di Stefan Kung alla Parigi-Roubaix è un po' la cartina tornasole di chi corre la Parigi-Roubaix, l'Inferno del Nord che recentemente ha mostrato tutta la propria crudezza sulla pelle dei partecipanti: un serie quasi infinita di cadute, incidenti, conseguenze anche pesanti lungo gli oltre 55 chilometri di acciottolato che non ha lasciato scampo a molti. Tra cui l'alfiere della Groupama-FDJ che è caduto in una curva a sinistra, sbattendo due volte la faccia sul selciato e finendo la corsa in una maschera di sangue.

Fatale una curva sul maledetto pavé della Roubaix: Kung ha perso improvvisamente il controllo della bicicletta coinvolgendo anche Anthony Turgis. Ma mentre il francese si è riuscito a rimettere rapidamente in pista, lo svizzero è rimasto tramortito sul selciato mentre gli altri corridori gli passavano accanto. Alla fine, con il volto insanguinato, anche Kung si è riuscito a rialzarsi, barcollando, per poi riuscire comunque ad arrivare al traguardo classificandosi 43°.

Il bollettino medico della Parigi-Roubaix, fratture, commozioni e colpi di frusta

Stefan Kung non è stato certamente l'unico corridore che domenica ha pagato enorme pegno all'Inferno del Nord. Il bollettino medico successivo si è presentato pieno di ciclisti che avevano riportato fratture ossee o altre gravi lesioni. Julius van den Berg, della Picnic PostNL, si è rotto la clavicola destra cadendo. Ayco Bastiaens ( Soudal Quick-Step ) ha dovuto abbandonare la corsa a causa di una frattura alla clavicola sinistra per cui è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Herentals.

Leggi anche Pogacar frana ancora sul pavé la caduta in cui ha perso la Parigi-Roubaix: potenza senza controllo

Anche Manlio Moro (Movistar) si è rotto la clavicola sinistra mentre il suo compagno di squadra Albert Torres era in cattive condizioni dopo un'altra caduta. Edward Theuns (Lidl-Trek) è stato trasportato all'ospedale di Valenciennes con un tutore al collo, per un violento colpo di frusta mentre il suo compagno di squadra Mathias Vacek è caduto sulla testa ed è stato sottoposto a un protocollo per le commozioni cerebrali, terminando comunque la gara.