La ciclista Alice Toniolli in gravi condizioni dopo un incidente in gara: è caduta contro un muretto La ciclista italiana, campionessa europea Mixed Relay juniores 2023, è in gravi condizioni all’Ospedale di Treviso. Alice Toniolli ha riportato diverse fratture multiple alla testa e al torace dopo essere caduta durante una gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Sono queste ore di grande apprensione e di grande preoccupazioni per Alice Toniolli, campionessa europea Mixed Relay juniores 2023, che si trova in gravi condizioni all'Ospedale di Treviso dopo una caduta al Circuito dell'Assunta, una gara di ciclismo che si è tenuta a Ceneda di Vittorio Veneto. L'azzurra avrebbe perso il controllo della sua bicicletta e cadendo ha sbattuto violentemente la testa e il corpo contro un muretto. Toniolli ha riportato diverse fratture multiple alla testa e al torace.

Alice Toniolli cadendo è sbattuta su un muretto

Era una fase di gara tranquilla, all'apparenza, quando la diciannovenne ciclista della Top Girls Fassa Bortolo, ha perso il controllo della sua bicicletta, la caduta è stata pesante. Toniolli ha sbattuto violentemente testa e parte del corpo contro un muretto posto sul lato sinistro della strada. La gara è stata subito stoppata per permettersi i soccorsi ad Alice Toniolli. L'equipe medica ha portato in codice rosso l'atleta all'ospedale di Conegliano e successivamente in quello di Treviso, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni. Toniolli si è procurata diverse fratture multiple alla testa e al torace.

La gara è stata vinta da Elisa De Vallier, compagna di squadra di Alice Toniolli, che ha dedicato la vittoria alla compagna di squadra. Quello di Alice Toniolli è un nome noto. Perché lo scorso anno vinse la medaglia d'oro a Drenthe, in Olanda, nei campionati Europei Strada staffetta mista. La ciclista azzurra è dunque ricoverata in osservazione e in condizioni gravi e si spera di avere, al più presto, delle buone notizie sulla sua salute.