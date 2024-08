video suggerito

Spunta il video dell’incidente di Alice Toniolli, è tremendo: “Mai vista una caduta cosi” Le ultime notizie sulle condizioni di Alice Toniolli confermano che la ciclista non è in pericolo di vita. Un video mostra la sua tremenda caduta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Le ultime notizie sulle condizioni di Alice Toniolli, vittima di un tremendo incidente durante il Circuito dell'Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto, nel Trevigiano, sono "confortanti". La ciclista professionista 19enne, protagonista di una caduta davvero rovinosa, è ancora ricoverata in terapia intensiva presso l'Ospedale di Treviso, ma al momento a quanto trapela dalla Usl di Treviso, e come riferito dall'Ansa, è stabile e non in pericolo di vita. Intanto Giacomo Salvador, presidente della Cicloturistica e organizzatore della gara ha commentato: "Mai visto un incidente del genere"

Come sta Alice Toniolli dopo la caduta, le ultime notizie sulle condizioni

Il quadro clinico di Alice Toniolli resta comunque grave, visto che la ragazza che si trova nell'ospedale Ca' Foncello' ha riportato un politrauma al capo, alcune fratture al costato e ad una gamba, una leggera contusione cervicale. D'altronde le immagini della sua caduta, mostrate da un video registrato durante la gara mostrano la pericolosità di quanto accaduto.

Il video dell'incidente di Alice Toniollo

Una situazione particolare visto che Alice si trovava in gruppo e su un rettilineo in pianura. Ad un certo punto mentre le atlete proseguivano ad una velocità di circa 50 chilometri orari, ecco che Toniolli ha perso il controllo della bici sbandando alla sua sinistra e andando a finire contro un muretto e poi in un fosso, con il suo mezzo letteralmente sbalzato via. La situazione è sembrata subito grave, al punto che i soccorsi sono stati immediati.

Le cause dell'incidente in bici di Toniollo, cosa è successo

A quanto pare all'origine dell'incidente potrebbe esserci un contatto tra la ruota anteriore di Alice e quella posteriore della bici della ciclista che la precedeva, legato ad un momento di distrazione di Toniolli impegnata a prendere la sua borraccia. Sulla caduta di Alice Toniolli è intervenuto all'Adnkronos, Giacomo Salvador, presidente della Cicloturistica e organizzatore della gara, letteralmente basito.

Oltre a confermare la dinamica dell'incidente, Salvador ha spiegato: "Sono 52 anni che organizzo il "Circuito dell'Assunta", da tre anche per le donne, e mai avevo visto un incidente così. Per fortuna avevamo sul posto un medico eccezionale che ha prestato le prime, fondamentali cure. Ho sempre organizzato gare, ma non ho mai visto un incidente come quello capitato ad Alice. Mi sono reso subito conto che era terribile, ora aspetto che si riprenda presto e con il medico andremo a trovarla in casa dei genitori". E la speranza di tutti è che arrivino ulteriori buone notizie, e poi di un ritorno alle gare per Alice.