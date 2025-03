video suggerito

Alexandre Vinokourov jr si rompe il femore in uno scontro con un'auto: operato d'urgenza Brutta disavventura per uno dei gemelli Vinokourov, Alexandre junior – figlio del campione di ciclismo kazako, campione olimpico 2012 – rimasto ferito dopo un incidente autostradale mentre si stava allenando in Grecia con l'XDS Astana dopo uno scontro con un'auto: operato d'urgenza ha subito la frattura della testa del femore.

A cura di Alessio Pediglieri

Ennesimo incidente stradale per un ciclista: questa volta è toccato al giovane Alexandre Vinokourov jr, il figlio 22enne dell'indimenticato campione kazako, che si è rotto il femore in uno scontro con un'auto mentre si stava allenando in Grecia. Trasportato subito in ospedale, il ragazzo della XDS Astana è stato sottoposto ad immediata operazione chirurgica.

Uno dei due gemelli dell'ex campione olimpico 2012 è rimasto vittima di un brutto incidente mentre si stava allenando su una strada in Grecia, subendo la frattura del collo del femore che lo ha costretto ad una immediata operazione per ridurre il danno e i relativi tempi di recupero. Alexandre junior è, insieme al gemello Nicolas, uno dei figli di Alexandre Vinokourov, uno dei più grandi sportivi di sempre del Kazakistan che nei primi anni 2000 ha vinto un oro alle Olimpiadi nel 2012 e due volte bronzo ai Mondiali nelle prove a cronometro. Sia Alexandre jr sia Nicolas hanno seguito le orme del padre, esordendo tra i professionisti nel 2022. Il debutto ufficiale è arrivato al Tour dell’Oman, quando si sono presentati in coppia – e da compagni di squadra – alla partenza.

L'infortunio di Alexander junior è avvenuto durante una classica uscita in allenamento che sta svolgendo con il suo Team in Grecia: uno scontro frontale improvviso con un'auto che lo ha sbalzato di sella e gli ha procurato la frattura della gamba oltre a varie escoriazioni. Il 22enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per sottoporsi a intervento e rimanere in osservazione. Alexandre jr fa parte del gruppo Under 23 della XDS Astana, la squadra in cui il papà oggi è stimato direttore sportivo e che è ritornata in auge lo stesso giorno dell'incidente, grazie alla prova del compagno di squadra, il nostro Christian Scaroni che, nel Trofeo Laigueglia è riuscito a strappare un ottimo secondo posto salendo sul podio finale.