Zorya-Roma in TV su Sky o DAZN: formazioni e dove vedere la partita di Conference League Roma in campo in Ucraina per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2021-2022. Zorya-Roma si disputerà oggi giovedì 30 settembre, il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.45. La partita tra le squadre di Skrypnyk e Mourinho si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky e DAZN. Probabili formazioni, leggero turnover per la Roma chance per Borja Mayoral, Diawara e Calafiori. Tutte le informazioni sul match, dalle probabili formazioni a dove vederla in TV e streaming su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver perso il derby con la Lazio, la Roma prova velocemente a voltare pagina e si tuffa nella Conference League. La squadra di Mourinho affronterò lo Zorya nella partita valida per la seconda giornata della fase a gironi. Il match è in programma oggi, giovedì 30 settembre, alle 18.45 allo stadio Arena di Zorya e sarà visibile in diretta TV sia su Sky che su Dazn.

I giallorossi dopo aver sconfitto nettamente il CSKA Sofia nella prima giornata (5-1), volano in Ucraina dove sfideranno lo Zorya, compagine che non ha un grande nome ma che ha già avuto modo in questi anni di disputare le coppe europee. Mourinho effettuerà un discreto turnover, domenica c'è ovviamente il campionato, e darà spazio ad alcune seconde linee: in difesa spazio a Smalling, Calafiori, Karsdorp e Kumbulla. Borja Mayoral come riferimento in attacco.

Partita : Zorya-Roma

: Zorya-Roma Quando si gioca : 30 settembre 2021

: 30 settembre 2021 Dove si gioca : Slavutyč-Arena, Zorya

: Slavutyč-Arena, Zorya Orario: 18.45

18.45 Canale TV: Sky

Sky Diretta streaming: Sky Go, Now, Tim Vision DAZN

Sky Go, Now, Tim Vision DAZN Competizione: Conference League, 2ª giornata

Dove vedere Zorya-Roma di Conference League in TV

L'incontro di Conference League tra lo Zorya e la Roma si potrà seguire in diretta TV su Sky, che lo trasmetterà sui canali 203 (Sky Sport Football) e 253 (Sky Sport) con la telecronaca di Zancan e Marocchi. L'incontro possono vederlo in televisione anche gli abbonati a DAZN, ma solo quelli che hanno la possibilità di scaricare l'app e utilizzarla su Xbox, PlayStation 4 o 5 oppure se hanno Google Chromecast o Fire Stick Tv.

Zorya-Roma, dove vederla in streaming

Il match Zorya-Roma sarà visibile naturalmente anche in streaming. La sfida che si giocherà in Ucraina si può seguire sia tramite Sky Go, potranno farlo gli abbonati tramite l'app, ma si può vedere anche con DAZN, Now e TIMVision Box.

Le probabili formazioni di Zorya-Roma di Conference

Skrypnyk schiera i giocatori migliori, deve già recuperare dopo il ko della prima giornata con il Bodo/Glimt. Mourinho effettuerà diversi cambi, ma non trovi, troveranno spazio sicuramente Borja Mayoral, Calafiori, Kumbulla e Carles Perez. Torna Pellegrini.

Zorya (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Juninho; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev. All. Skrypnyk

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Mourinho

Roma in Conference League, le prossime partite del Girone C

La Roma dello Special One è stata inserita nel Gruppo C insieme a Galatasaray, Bodø/Glimt e Cska Mosca. Ecco il calendario delle prossime partite della Roma nella Conference League 2021.