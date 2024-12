Zlatan Ibrahimovic rompe il silenzio: “Chiedo scusa a Paulo Fonseca, abbiamo fatto un errore”

video suggerito

Paulo Fonseca è stato esonerato nella notte tra domenica e lunedì. Sergio Conceicao è l'allenatore del Milan. Da un portoghese all'altro. I rossoneri proveranno a risalire la china con l'ex del Porto. Prima della presentazione ufficiale a stampa e tifosi del nuovo tecnico, ha preso la parola Zlatan Ibrahimovic che si è scusato con l'ex allenatore dicendo che è stato un grave errore fargli fare la conferenza stampa e le interviste in TV poco prima di mandarlo via.

Ibra spiega perché è stato esonerato Fonseca

Al fianco di Conceicao si è accomodato in conferenza il Senior Advisor di Red Bird Zlatan Ibrahimovic, che ha detto in modo chiaro che la società ha commesso un errore nei confronti di Fonseca, e al tecnico ha posto le sue scuse: "Noi abbiamo deciso l'esonero di Fonseca dopo la partita con la Roma. Al Milan i risultati sono fondamentali. Noi abbiamo fatto un errore a mandarlo in conferenza stampa. Per questo chiedo scusa a Paulo e ai tifosi".

Poi ha spiegato perché è stato deciso di esonerare Fonseca e ha ribadito il concetto chiave: "Abbiamo il massimo rispetto per lui, ma non è riuscito ad avere continuità di risultati. Quando sei al Milan i risultati sono fondamentali".

Ibrahimovic sferza la squadra ed elogia Conceicao

Lo svedese ha poi anche provato a responsabilizzare la squadra: "Se questi sono i risultati non è solo per colpa dell'allenatore, ma questi risultati vanno condivisi con tutti, dobbiamo prenderci la responsabilità nel bene e nel male. Il Milan è sempre preparato per il prossimo step, non ci sono scelte dettate dal panico. Noi non siamo soddisfatti dell'andamento in campionato e non lo saremo fin quando non raggiungeremo i suoi obiettivi, come la Supercoppa". Supercoppa che è alle porte, il Milan sfiderà la Juventus venerdì 3 gennaio.

Infine le motivazioni riguardanti la scelta di Conceicao: "Lo abbiamo preso perché è un vincente. Lui è una persona diretta, porta carattere. Ha già fatto un subentro a metà campionato ed ha fatto bene. Ha fatto grandi cose al Porto. Ieri è arrivato e ha voluto subito la squadra in campo a lavorare. Noi dobbiamo metterlo in condizioni per fare il meglio possibile".