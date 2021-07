Zlatan Ibrahimovic ha abbandonato il campo durante la seduta d'allenamento con la sua nazionale, che lo ha richiamato per le qualificazioni mondiali 2022, con ampio anticipo. Dopo circa 15′ dall'inizio dei lavori, il bomber ha lasciato il terreno di gioco accompagnato dal medico e da alcuni componenti dello staff tecnico. Una situazione che ha messo in apprensione il Milan, preoccupato dalle condizioni del suo giocatore più rappresentativo e leader. A tranquillizzare i rossoneri ci ha pensato poi il selezionatore gialloblu.

Zlatan Ibrahimovic ha interrotto l'ultima sessione di allenamento con la Svezia dopo soli 15′. Come mostrato da Expressen, il centravanti svedese scuro in volto ha abbandonato il terreno di gioco, dopo aver parlato prima con il commissario tecnico e poi con il medico della nazionale che gli hanno chiesto lumi sulle sue condizioni. Una scena che ha fatto pensare inevitabilmente ad un problema fisico per il sempreverde calciatore, tornato negli spogliatoi accompagnato da Christian Andersson. Il tutto sotto gli occhi dei compagni che hanno continuato a lavorare in vista dell'amichevole contro l'Estonia in programma domani sera.

Una situazione che ha fatto scattare il campanello d'allarme in casa Milan, in vista del ritorno in campo in Serie A con il match contro la Sampdoria del prossimo week-end. Ibra che è tornato in campo con la Svezia in occasione dei match validi per le qualificazioni Mondiali 2022 contro Georgia e Kosovo, ben disimpegnandosi, sicuramente non sarà utilizzato in occasione dell'amichevole contro l'Estonia.

A far tirare un sospiro di sollievo al club milanese ci ha pensato il Ct della Svezia che in conferenza stampa ha confermato che l'uscita anticipata di Ibra fa parte di un piano concordato che, dopo il lavoro di gruppo, prevede un programma individuale. La speranza dei rossoneri dunque è che il giocatore che farà da spettatore nel corso del confronto tra i gialloblu e la Lituania, torni a Milanello integro, e senza affaticamenti anche alla luce degli ultimi guai fisici (problema agli adduttori), che lo hanno costretto nelle scorse settimane allo stop.