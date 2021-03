Nella seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar non sono di certo mancate le sorprese. C'era grande attesa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della Svezia. L'attaccante del Milan, schierato da titolare dal Ct Andersson e rimasto in campo per 84′, è stato bravo a confezionare l'assist per la rete di Claesson che vale l'1-0 della Nazionale svedese contro la Georgia che torna da Solna comunque con una buona prestazione. A sorprendere tutti è stata però la Grecia che riesce a fermare la Spagna sull'1-1 in casa.

Alle Furie Rosse non basta un gol della juventino Morata per trovare i primi 3 punti di questo percorso. Nessun problema invece per la Germania che liquida 3-0 una modesta Islanda. Tutto facile per l'Inghilterra che rifila 5 gol a San Marino. Gol e spettacolo invece nel match tra Ungheria e Polonia terminato 3-3 con la rete dell'ex milanista Piatek. Successi importanti anche per Albania, Armenia e Romania mentre finiscono in pareggio le sfide tra Moldova-Isole Far Oer e Scozia Austria.

Svezia-Georgia 1-0: Ibrahimovic serve l'assist per il gol di Claesson

Zlatan Ibrahimovic non si sarebbe mai aspettato un ritorno in campo così. L'attaccante svedese ha infatti servito l'assist per la rete decisiva di Claesson nell'1-0 con cui la Svezia ha battuto la Georgia. L'attaccante del Milan è stato schierato subito titolare dal Ct Andersson che non ha voluto rinunciare al suo top player. Dopo 4 anni, 9 mesi e 3 giorni, Ibra ha impiegato solo 35′ per mandare in gol il suo compagno di squadra e consentire alla Svezia di conquistare i primi tre punti.

Al fianco di Kulusevski, Ibrahimovic è stato continuamente cercato dai suoi compagni che hanno provato a servire l'attaccante del Milan di continuo. L'assist è arrivato con una giocate della sue, stoppando un pallone di petto in area e servendolo il compagno Claesson, che davanti alla porta deve solo mettere la palla in rete. Ibra è davvero tornato anche se al termine del match ha fatto qualche appunto alla sua Svezia. "Mancavo da un po', non è stata una partita facile – ha detto il bomber rossonero – Penso che li abbiamo rispettati un po' troppo infatti facciamo un po' troppi errori banali. Ma andrà meglio".

Morata non basta alla Spagna per battere la Grecia

La Spagna non riesce ad andare oltre l'1-1 contro la Grecia. E pensare che gli iberici erano anche passati in vantaggio con il gol di Alvaro Morata, bravo a leggere al meglio l'assist di Koke e a mettere in rete il gol di sinistro dopo un ottimo stop a seguire. Sembrava che tutto potesse andare per il meglio con l'attaccante della Juventus che ha trascinato i suoi ma poi ecco il ritorno della Grecia. La nazionale ospite riesce a trovare la rete del pareggio con Bakasetas su calcio di rigore dopo un ingenuo fallo in area di rigore commesso da Martinez. Un inizio in salito per gli iberici ma un buon segnale per la Juventus che ritrova il sorriso con il gol di Morata anche in Nazionale per questo finale di stagione.

Germania e Inghilterra a valanga contro Islanda e San Marino

Nessun problema nelle altre gare di questo turno di qualificazione che hanno visto sia la Germania che l'Inghilterra passeggiare contro i propri rispettivi avversari. La nazionale di Loew è riuscita a conquistare la vittoria grazie al 3-0 che ha praticamente chiuso la pratica già nel primo tempo con i gol di Goretzka e Havertz prima del tris firmato Gundogan nella ripresa. Va anche meglio alla Nazionale dei Tre Leoni che fa pokerissimo contro il modesto San Marino a cui va anche stretto il 5-0.

Doppietta di Carlet-Lewin, poi Ward Prowse, Sterling e Watkins per un risultato che non è mai stato in discussione. Gol e spettacolo invece in Ungheria-Polonia terminata 3-3 con Milik e Zielinski a secco ma con l'ex Genoa e Milan Piatek che al pari di Lewandowski, sono riusciti a portare a casa un pareggio importante contro una nazionale, quella ungherese, davvero in grande crescita. Sorride l'Albania con i tre punti conquistati sul campo dell'Andorra (0-1).

Qualificazioni Mondiali 2022, i risultati delle gare di oggi

Spagna-Grecia 1-1

Svezia-Georgia 1-0

Moldova-Isole Far Øer 1-1

Scozia-Austria 2-2

Andorra-Albania 0-1

Inghilterra-San Marino 5-0

Ungheria-Polonia 3-3

Germania-Islanda 3-0

Liechtenstein-Armenia 0-1

Romania-Macedonia del Nord 3-2

Bulgaria-Svizzera 1-3

Israele-Danimarca 0-2