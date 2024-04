video suggerito

L’eurodeputato irlandese Mick Wallace insulta la Juventus al Parlamento Europeo: il video L’eurodeputato irlandese Mick Wallace si presenta al Parlamento Europeo indossando la maglia del Torino. È un grande tifoso dei granata e in occasione del derby contro la Juventus ha voluto prendere la parola: “Juve m…a e forza Toro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al Parlamento Europeo indossando la maglia del Torino. Mick Wallace, il deputato irlandese noto tifoso dei granata, ha stupito tutti i presenti in aula. Il politico classe 1955 ha sfruttato il suo turno di parola augurando buona fortuna al Toro in occasione del derby della Mole contro i bianconeri insultando però la Vecchia Signora: “In bocca al lupo al Toro sabato per il derby contro la Juventus, Juve m…a e forza Toro”.

Un'affermazione a sorpresa che ha fatto discutere, a maggior ragione se si tratta di un politico, in un video diventato immediatamente virale. Un insulto pronunciato in una delle sedi più importanti della politica continentale. Non è la prima volta però che Wallace mostra al mondo la sua fede calcistica. Già nel 2021 nel giorno di San Patrizio si era presentato con la maglia del Torino attaccando nuovamente i bianconeri.

Chi è Mick Wallace, eurodeputato irlandese tifoso del Torino

Mick Wallace è un eurodeputato irlandese della Sinistra radicale (GUE) noto al mondo della politica proprio per la sua particolare fede granata. Classe 1955 e look da rockstar, Wallace non ha mai nascosto il suo tifo sfrenato per il Toro. Ma perché ha questa passione per la squadra granata? Motivi di famiglia alla base ma anche una sintonia in termini di mentalità. Questo ha fatto innamorare Wallace del Torino.

In un'intervista di qualche tempo fa, l'irlandese spiegò nel dettaglio come mai avesse così a cuore le sorti del Torino. Sua sorella Mary vive infatti a San Mauro Torinese e per questo motivo, vivendo quei luoghi, ha potuto scoprire la mentalità da "squadra operaia" del Torino che fa della storia, la grinta, la tenacia e della capacità di non arrendersi mai, i suoi punti di forza. "Ho avuto anche un abbonamento e sono stato all'Allianz Stadium – disse – Io sono un grande tifoso del Torino".

Oltre ad essere tifoso del Torino, Wallace è in generale un appassionato di calcio. Basti pensare che nel 2007 ha fondato il Wexford Football Club che ha diretto per le prime tre stagioni come presidente del suo consiglio di amministrazione. Si tratta di un club che milita nella Prima Divisione della lega irlandese.