Zlatan Ibrahimovic dopo aver duettato con Sinisa Mihajlovic ha incontrato Donato Grande, il campione italiano del Powerchair football. Grande sognava di incontrare Ibra che si è presentato con un pallone enorme e un gran sorriso sul Palco dell'Ariston di Sanremo. L'attaccante della nazionale del Powerchair football è riuscito a realizzare il suo sogno facendo un paio di passaggi con Ibra che con ironia ha detto: "Fai dei passaggi migliori rispetto ai calciatori che giocano nella mia squadra".

Prima di avere modo di incontrare l'attaccante svedese Grande aveva parlato della sua passione e del suo sogno di diventare un goleador: "Ho sempre avuto il sogno di fare gol, sono andato oltre i limiti e sono riuscito a giocare a calcio. Mi sono divertito e ho fatto divertire". Mentre prima di uscire di scena Donato Grande ha ricevuto una maglietta autografata da Zlatan Ibrahimovic, la numero 11 del Milan, che ha ricevuto quella del ragazzo di Trani.

Che cosa è il Powerchair Football

Nato in Francia nel 1970 è arrivato via via in tutto il mondo. Nel 2006 negli Stati Uniti è stata fondata la Fifpa, l'equivalente della FIFA, l'anno seguente venne organizzato anche il primo mondiale, a Tokyo, vinto dagli americani sulla Francia. Le regole sono pressoché identiche a quelle del calcio, il campo è ridotto e ha uno spazio simile a quello di una palestra, che deve avere una pavimentazione liscia. In campo otto giocatori, quattro per ogni squadra. In Italia il Powerchair si è sviluppato nel 2017. Il Comitato Italiano Paralimpico ha riconosciuto questa disciplina che pian piano ha preso piede in tutta l'Italia, anche se la nazionale azzurra non ha ancora disputato un grande torneo e soprattutto non esiste ancora un campionato vero e proprio.