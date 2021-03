Il sogno di condividere il palco del Festival di Sanremo al fianco di Zlatan Ibrahimovic, palleggiare con lui e mostrare a tutti una nuova realtà. Donato Grande è giocatore di calcio in carrozzina, chiamato anche Powerchair Football, che ha scoperto grazie ad un video di una partita asiatica su Youtube. Donato è affetto da una patologia neuromuscolare, la Sma 2, che fin dalla nascita l'ha costretto a vivere su una carrozzina. Ma questo non gli ha mai impedito, con coraggio e determinazione, di inseguire il suo sogno di giocare a calcio: il suo sport preferito.

Chi è Donato Grande, ospite stasera al Festival di Sanremo. Donato Grande è originario di Trani, in Puglia e ha scoperto il Powerchair Football navigando sui social. Dopo aver conseguito a pieni voti la laurea magistrale in consulenza professionale d'azienda, si è dedicato subito ad approfondire ogni aspetto di questa pratica sportiva che avrebbe potuto avvicinarlo al mondo del calcio. "Mi ha lasciato esterefatto, non credevo a me stesso quando guardavo quel video continuamente – ha dichiarato in un'intervista rilasciata tempo fa a ‘Tranilive'- Da lì pensai subito che ci volevo provare anche io".

Una passione per il calcio che l'ha portato ad intraprendere un percorso di ricerca che gli potesse consentire di creare una squadra di Powerchair Football in Puglia. Un sogno diventato realtà con la creazione, a maggio del 2018, dell’associazione sportiva/polisportiva dilettantistica Oltre Sport. Da quel momento in poi la vita di Donato Grande è completamente cambiata. Ha dato il via ad una nuova dimensione di calcio che possa fare intendere lo sport come un elemento di benessere, disciplina ed educazione, delle persone con disabilità e non. Con la sua ASD Oltre Sport, Donato è riuscito a conquistare, il 15 ottobre 2019, il titolo nazionale nel triangolare giocato a Torre del Greco.

Cos'è il Powerchair Football, il calcio in carrozzina

Il Powerchair Football è nato nel 1970 in Francia ed è stato poi esportato in vari Paesi d'Europa e del mondo. Dagli Stati Uniti al Giappone, il calcio in carrozzina inizia a raggiungere livelli davvero importanti. Nel 2006 nacque infatti ad Atlanta la Fifpa, l'equivalente della Fifa per il Powerchair. L'organizzazione nel 2007 riuscì anche ad organizzare il primo mondiale di Tokyo vinto ai rigori dagli Stati Uniti contro la Francia.

Le regole sono molto simili a quelle del calcio. Il campo ha uno spazio simile ad una palestra o un palazzetto, ma deve essere dotato di pavimentazione liscia come parquet, piastrelle o sintetico di spessore ridotto. Sul rettangolo di gioco scendono 8 giocatori totali: 4 per squadra. Ogni singola carrozzina è dotata di una paratia ai piedi che ha il compito di aiutare ogni atleta nella conduzione di palla e nella gestione del tiro. Ma anche per proteggere gli arti inferiori dei giocatori.

Il Powerchair in Italia si è sviluppato nel 2017 con l'istituzione della FISPES, ovvero la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. L'Asd Arco di Ercolano da quel momento diventa la prima squadra ad affiliarsi. Ma soprattutto, il Comitato Italiano Paralimpico nello stesso tempo riconosce finalmente questa disciplina e in pochi anni la passione per questo sport si sviluppa in tutto il Paese. Nonostante questo, l'Italia non ha mai preso parte ad un torneo internazionale anche perché non ha ancora un campionato riconosciuto. La terza serata del Festival di Sanremo, con la presenza di Donato Grande, darà la possibilità a tutto il Paese di poter conoscere al meglio questa disciplina e di avvicinare anche altre persone al Powerchair Football.