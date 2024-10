video suggerito

Zirkzee è già in disgrazia al Manchester United: i tifosi chiedono di venderlo a gennaio Sembra incredibile, ma Joshua Zirkzee – che in Serie A faceva la differenza per il Bologna, trascinato in Champions League – è già in grande difficoltà al Manchester United: diventato un panchinaro per ten Hag, non riesce a scuotersi dall’apatia in campo. I tifosi dei Red Devils ne hanno già abbastanza: “Vendiamolo a gennaio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da uomo che ha trascinato lo straordinario Bologna di Thiago Motta a qualificarsi alla Champions League a giocatore già tacciato di essere un ‘bidone' dai tifosi del Manchester United, al punto che chiedono di venderlo a gennaio: Joshua Zirkzee a 23 anni ha capito subito cosa significhino le montagne russe del calcio, in cui si può passare in un attimo dalle stelle alle stalle e viceversa. La prestazione inconsistente nell'ultimo match contro l'Aston Villa ha scatenato la rabbia social verso l'olandese, non ritenuto all'altezza del club mancuniano.

C'è da dire che lo United post Ferguson è ormai da anni in un limbo da cui non riesce a uscire, con giocatori che arrivano e sembrano i lontani parenti di quello che erano, mentre quelli che partono fanno poi bene altrove (vedasi l'ultimo esempio con McTominay al Napoli).

Né i tanti allenatori che si sono succeduti in panchina sono riusciti a ricreare una cultura del successo come quella che lo scozzese aveva instillato a Old Trafford: anche Erik ten Hag si trova adesso sulla graticola e lo scialbo 0-0 di Birmingham lascia la sua posizione ancora in discussione.

Leggi anche Perché McTominay è stato scaricato a cuor leggero dal Manchester United, per fortuna del Napoli

Zirkzee ancora deludente col Manchester United, i tifosi già lo hanno bocciato

Contro l'Aston Villa Zirkzee è uscito dalla panchina a metà secondo tempo per rimpiazzare l'ex atalantino Hojlund (parliamo di due giocatori pagati 120 milioni assieme) ed è stato ancora una volta impalpabile, contribuendo ad allungare la striscia di partite senza vittoria dei Red Devils a cinque gare, con una classifica che dice un desolante 14simo posto a soli 8 punti, dopo le prime 7 giornate di Premier League.

Non era iniziata male l'avventura inglese di Zirkzee, in rete al suo esordio con lo United nella vittoria di apertura contro il Fulham il 16 agosto, ma lì è iniziata e finita la sua luna di miele con i tifosi. L'olandese è rimasto a secco nelle successive 9 partite, di cui 4 giocate da titolare, né si è distinto per giocate o assist per i compagni.

Un'apatia di cui molti hanno già abbastanza e il post pareggio con l'Aston Villa ha fatto scatenare i tifosi sui social con frasi come "ma siamo sicuri che sia un attaccante" ed ancora "vendetelo già a gennaio". Parole che sembrano incredibili per un giocatore che ricordiamo fare la differenza in Serie A appena qualche mese fa e su cui il Manchester United ha fatto un investimento importante, facendogli firmare un contratto di cinque anni.