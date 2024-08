L’esordio di Zirkzee in Premier League è da sogno: entra e regala la vittoria al Manchester United

video suggerito

Impatto devastante sulla Premier League per l'ex Bologna Joshua Zirkzee che all'esordio nel massimo campionato inglese con la maglia del Manchester United contro il Fulham entra dalla panchina e segna il gol decisivo per la vittoria per 1-0 dei Red Devils sbloccando un match che sembrava ormai stregato.

Mandato in campo nel corso della ripresa da Erik ten Hag infatti il 23enne olandese a tre minuti dal novantesimo è riuscito a trovare la deviazione vincente anticipando sul primo palo il proprio marcatore sul cross di Garnacho e a battere quel Leno che fino a quel momento aveva respinto tutti gli attacchi dei padroni di casa facendo esplodere il pubblico presente all'Old Trafford.

Comincia dunque nel migliori dei modi l'avventura al Manchester United del centravanti ex Bologna arrivato in quest'ultima sessione di calciomercato per 42,5 milioni di euro (a cui si aggiungono i 10 milioni di commissioni versati all'agente del calciatore Kia Joorabchian). Al primo match ufficiale con la maglia dei Red Devils sono dunque bastati 26 minuti a Joshua Zirkzee per entrare nelle grazie dei suoi nuovi tifosi e fugare via i dubbi sorti su di lui dopo un non brillante pre-campionato e un Europeo in cui non ha trovato grande spazio nell'Olanda di Koeman.

Nei minuti successivi alla rete decisiva realizzata infatti i suoi nuovi supporter hanno sottolineato con applausi di approvazione le giocate del loro nuovo centravanti su cui già incombeva l'aura di "nuovo Hojlund" (l'attaccante arrivato dall'Atalanta la scorsa estate dietro oneroso esborso che ci mise ben 15 gare prima di trovare il primo gol con la sua nuova squadra).

In 26 minuti Zirkzee invece non solo ha scongiurato l'ipotesi di un remake di quanto andato in scena la scorsa stagione con un altro acquisto proveniente dalla Serie A, ma è già addirittura risultato decisivo per far cominciare la Premier League con una vittoria con un gol segnato proprio quando ormai il match sembra indirizzato verso uno 0-0 che avrebbe sfatato un tabù (l'ultimo pareggio a reti inviolate tra United e Fulham risale infatti ad un secolo fa).