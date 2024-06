video suggerito

Zirkzee al Milan rischia di saltare: la Juventus nell’ombra può inserirsi nella trattativa Joshua Zirkzee al Milan potrebbe complicarsi. Dalle richieste sulle commissioni dell’agente all’ombra della Juventus dietro la trattativa portata avanti dai rossoneri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Joshua Zirkzee al Milan potrebbe complicarsi. Quella che sembrava essere una trattativa in discesa per i rossoneri, pronti a prendersi l'attaccante olandese con 40 milioni, ovvero la clausola esercitabile da tutti i club, sta diventando un rebus. Come riferisce Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, chi rischia di far saltare tutto è Kia Joorabchian, agente del giocatore, per via delle sue salatissime richieste per le commissioni. Il Milan giovedì aveva avvicinato la richiesta salvo poi scontrarsi con una sorta di gioco al rialzo.

L'affare in questo modo potrebbe avere una brusca frenata e non è da escludere che sottotraccia possano lavorare altri club, come alcuni di Premier e la Juventus che in queste ore sta parlando con Kia Joorabchian poiché gestisce Douglas Luiz ormai a un passo dai bianconeri. Il Milan dovrà dunque lavorare sulle cifre delle commissioni che dovrebbero attestarsi, secondo la Gazzetta dello Sport, attorno ai 15 milioni di euro. Una somma enorme che i rossoneri non sarebbero disposti a pagare dato che Zirkzee poi costerebbe in totale 55 milioni.

I dettagli della trattativa tra il Milan e l'agente di Zirkzee

Con il Bologna fuori dalla trattativa dato che il Milan eserciterebbe la clausola prevista nel contratto del giocatore ed esercitabile per un mese e mezzo, i rossoneri sembravano ormai pronti a chiudere l'operazione dato che anche con il giocatore l'accordo per un ingaggio da 4/5 milioni di euro è praticamente fatto. Da capire ora se il suo agente abbasserà le pretese economiche per le commissioni o il Milan alla fine deciderà di accontentarlo dando l'ok definitivo alle cifre richieste da Kia Joorabchian.

L'ombra della Juventus sull'affare Zirkzee

Zirkzee ha fatto capire comunque di voler restare nella Serie A italiana e questo è un punto a favore del Milan anche se la Juventus sullo sfondo potrebbe spaventare. La presenza di Thiago Motta come prossimo allenatore dei bianconeri potrebbe anche essere un fattore determinante nella scelta dell'attaccante olandese. Al momento però, da parte della Vecchia Signora, non si attesta alcuna trattativa aperta. Ma le vie del mercato sono infinite e a questo punto, come spesso accade, non è da escludere nulla.