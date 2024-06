video suggerito

Zirkzee al Milan, accordo e intesa sul contratto: l'unico scoglio sono le commissioni all'agente Zirkzee è sempre più vicino al Milan, c'è l'accordo col calciatore olandese e intesa sul contratto: l'unico scoglio sono le commissioni chieste dall'agente Kia Joorabchian ma Moncada e Furlani sono a lavoro per chiudere la trattativa.

A cura di Vito Lamorte

Joshua Zirkzee è sempre più vicino al Milan. L'attaccante olandese del Bologna è da diverso tempo nel mirino dl club rossonero e da diversi giorni sembra tutto pronto per vedere la trattativa chiudersi da un momento dell'altro. Il classe 2001 era da diversi mesi al centro di molte attenzioni, era nel mirino anche di Juventus e alcuni club inglesi, ma è molto probabile che si accaserà a Milano e vestirà la maglia del Diavolo la prossima stagione.

In base a quanto riporta Sky Sport, sono sempre più fitti i contatti sull'asse Milano-Londra e vedono impegnati i dirigenti di Casa Milan e l'entourage del calciatore olandese. La dirigenza rossonera è ottimista e spera di arrivare quanto prima alla fumata bianca, dato che le distanze tra le parti sono diminuite sensibilmente nel corso delle trattative.

Milan-Zirkzee, c'è l'accordo: le cifre

Nelle ultime ore l'operazione è stata portata avanti e col giocatore c'è già una base di accordo sul pagamento della clausola, lo stipendio del calciatore e sul progetto che il club ha in mente per lui: il Milan sborserà 40 milioni di euro per il cartellino più e l’olandese ha accettato l’offerta da cinque anni di contratto a 4 milioni (bonus compresi) a stagione.

Cifre importanti per un calciatore che quest'anno ha saputo fare la differenza e si è affermato come uno dei migliori del campionato di Serie A.

Cosa manca per chiudere? L'unico scoglio sono le commissioni all'agente

C'è un ultimo scoglio da superare ed è quello delle commissioni per l'agente Kia Joorabchian, che era partito da una prima richiesta di 15 milioni di euro ma ci sono sensazioni positivi per poter abbassare questa cifra. La sensazione è che la trattativa possa concludersi positivamente entro la metà di questa settimana, con Moncada e Furlani che sperano di rivedere ancora di più al ribasso le commissioni per poter chiudere tutto subito e regalare il primo colpo di mercato ai tifosi rossoneri.

C'è grande ottimismo ai piani alti del quartier generale rossonero per la chiusura della trattativa.