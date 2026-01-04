Zielinski è rifiorito con l’Inter e dà i meriti a Chivu: “Il mister mi ha detto solo tre cose”

Piotr Zielinski dopo un’annata anonima ha conquistato il posto da titolare all’Inter. Dopo il gran gol al Bologna il centrocampista polacco ha parlato di quanto ha dato Chivu all’Inter.

Piotr Zielinski è rifiorito. Il suo primo anno interista è stato molto al di sotto delle aspettative. Con Chivu la musica è cambiata totalmente. Il polacco il campo lo trova sempre e contro il Bologna ha realizzato un altro gol bellissimo, il secondo di questo campionato. Il centrocampista dopo la partita ha parlato anche del tecnico romeno ed ha spiegato cosa è cambiato con Chivu.

"Abbiamo fatto ciò che avevamo provato"

Il posto fisso se l'è conquistato a suon di prestazioni. Con il Bologna ha sbloccato il risultato con una conclusione potentissima, ma soprattutto molto precisa. Il suo gol ha messo tutto in discesa. Grossi meriti, però, Zielinski non se li è voluti prendere: "La partita l'abbiamo superata benissimo. Abbiamo fatto in campo tutte le cose fatte in settimana. Non era facile con il Bologna che ci aveva messo spesso in difficoltà, ora stiamo bene".

"Il mister mi ha dato fiducia e libertà"

Poi è stato chiesto, a Sky, al Club di Fabio Caressa, come ha fatto a cambiare volto in questi ultimi mesi. La risposta è stata sincera ed ha coinvolto, nella stessa, pure il tecnico Cristian Chivu: "Sicuramente dal punto di vista fisico non sento più dolori da nessuna parte. Il mister mi ha dato fiducia, libertà e voglia di divertirmi. Posso mostrare le mie qualità giocando per la squadra, e spero di farlo sempre bene".

Qual è il ruolo preferito da Zielinski

Infine ha parlato ancora di Chivu, ma anche della sua posizione tattica, che fin qui ha alternato: un po' mezz'ala e un po' regista, la duttilità lo aiuterà: "Io preferisco giocare da mezz'ala, ma il mister mi ha utilizzato anche come regista e mi sta anche piacendo, mi sto trovando bene. Se verrò chiamato a giocare in quel ruolo lo farò senza problemi. Chivu ci dà tanta libertà, le mezzali quando si abbassano lo fanno anche per creare più spazio a metà campo, o per il centrocampista opposto, o per palleggiare o per combinare con gli attaccanti che fanno un grande lavoro".