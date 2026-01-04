L’Inter batte 3-1 il Bologna e torna in vetta, superati Milan e Napoli: risultato stretto per i nerazzurri

L’Inter batte 3-1 il Bologna al Meazza e si riporta in cima alla classifica della Serie A. In rete Zielinski, Lautaro e Thuram per i padroni di casa, inutile il gol di Castro nel finale. Nerazzurri a tratti travolgenti, felsinei sconfitti oltre il risultato.

L'Inter batte 3-1 il Bologna a San Siro (punteggio anche stretto viste le tante occasioni avute) e scavalca nuovamente Milan e Napoli in vetta alla classifica della Serie A (un punto di vantaggio sui rossoneri, due sugli azzurri). Tutte e tre le squadre che comandano il campionato devono anche recuperare la partita saltata per giocare la Supercoppa a fine dicembre in terra saudita. Al Meazza sono andati a segno Piotr Zielinski nel finale di un primo tempo dominato dai padroni di casa, poi Lautaro Martinez a inizio ripresa – quando lo spartito non è cambiato – e infine Marcus Thuram a un quarto d'ora dalla fine. Inutile la rete della bandiera realizzata nel finale da Santiago Castro. Rossoblù (che restano settimi) praticamente mai dentro la partita, brutta sconfitta.

Chivu preferisce ancora il rivitalizzato Zielinski a Mkhitaryan nella mediana completata da Calhanoglu e Barella, mentre a destra – in assenza di Dumfries e in attesa di Cancelo – Luis Henrique è inamovibile. In attacco c'è la coppia titolare Lautaro-Thuram. Italiano manda in panchina a sorpresa Orsolini e schiera il terzetto Rowe, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Castro.

L'Inter parte fortissimo e chiama subito in azione Ravaglia, prontissimo tra il 5′ e l'8′ a respingere le conclusioni di Lautaro e Thuram. Il portiere felsineo è grande protagonista al Meazza: a metà primo tempo toglie dal sette una conclusione di Calhanoglu dal limite che si era impennata dopo una deviazione, poi è ancora prodigioso sul colpo di testa di Bastoni sul calcio d'angolo successivo. Bisogna attendere il 33′ per la prima grande chance per il Bologna: Odgaard sfiora il palo di testa. Al 39′ l'Inter capitalizza con merito la mole di occasioni avute: Thuram innesca Lautaro, che assiste Zielinski appena defilato a sinistra al limite dell'area. Il tiro di prima intenzione dell'ex napoletano non lascia scampo a Ravaglia.

Italiano prova a cambiare qualcosa all'inizio del secondo tempo, inserendo Pobega e Vitik per Moro e Lucumí, ma il Bologna non ha neanche il tempo di assestarsi che Lautaro segna il raddoppio al 48′, incornando di testa su calcio d'angolo battuto da Calhanoglu. Lo stesso attaccante argentino poi ha altre due occasioni clamorose per triplicare, ma prima colpisce la traversa tutto solo da centro area a portiere battuto, poi ancora solo in contropiede si fa murare da Ravaglia, senza il quale il punteggio sarebbe stato da pallottoliere. Ci pensa Marcus Thuram a chiudere i giochi al 74′, deviando di spalla un calcio d'angolo battuto da Dimarco. Tardiva e inutile la rete di Castro per il Bologna al'83'. Finisce 3-1, un punteggio che sta stretto ai ragazzi di Chivu.