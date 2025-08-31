Zhegrova alla Juventus, perché il colpo di mercato non gioca da dicembre 2024

Edon Zhegrova alla Juventus sarà il colpo dell’ultimo giorno di mercato per i bianconeri. L’accordo con l’Atletico Madrid per la cessione di Nico Gonzalez ha dato il via libera all’arrivo dell’esterno offensivo kosovaro che nella mattinata di lunedì sarà a Torino per le visite mediche di rito, preludio alla firma sul contratto.

Edon Zhegrova alla Juventus, visite mediche e firma in programma

Un contratto di tre anni, con il Lille che potrà incassare circa 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Tudor e la Juventus, a punteggio pieno dopo i successi su Parma e Genoa, potranno dunque contare su un calciatore capace di giocare sia a destra che a sinistra, garantendo velocità, imprevedibilità e tecnica. In passato il classe 1999 è stato oggetto dei desideri di mercato anche di Napoli e Marsiglia. Già la scorsa estate Zhegrova aveva manifestato la volontà di lasciare la squadra francese per una nuova esperienza professionale.

Perché Zhegrova non gioca da dicembre 2024, cosa è successo

Grande curiosità intorno a questo ragazzo, che dovrà ritrovare anche il feeling con il campo. La sua ultima partita infatti risale addirittura al 14 dicembre 2024. Da allora Zhegrova ha vissuto un piccolo calvario a causa dei problemi di pubalgia. Un infortunio che l'ha costretto a finire sotto i ferri, con il kosovaro che sembrava pronto al rientro in diverse occasioni ma ha visto allungarsi i tempi di recupero, saltando di fatto tutta la scorsa annata.

Leggi anche Perché il calciomercato della Juventus è stato mestamente anonimo e il prossimo sarà anche peggio

Tornato in gruppo dopo essersi allenato anche con la squadra riserve, Zhegrova in questa stagione non è stato convocato in due occasioni, ufficialmente per piccoli problemi fisici, mentre in un’occasione (con il Monaco) è rimasto in panchina. Ora inizia per lui una nuova vita alla Juventus, dove dovrà mettersi alle spalle il recente passato difficile, costellato dai guai fisici. La possibilità di sfruttare subito la sosta per le nazionali intanto gli permetterà di farsi conoscere meglio da Igor Tudor.