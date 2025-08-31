Vlahovic si prende la Juve: entra, segna e mette al tappeto il Genoa. Tudor a punteggio pieno

Dusan Vlahovic entra e segna, regalando tre punti pesantissimi alla Juventus. La squadra di Tudor si è imposta 1-0 in casa del Genoa, raggiungendo Napoli, Cremonese e Roma in vetta alla classifica di Serie A. Nell'altra sfida delle 18:30 nessun gol tra Torino e Fiorentina.

La Juventus sbatte su Leali, poi ci pensa Vlahovic

Partita ostica quella di Marassi per la Juventus che ha dovuto fare i conti con la buona organizzazione dei rossoblu. Quando i bianconeri sono riusciti a rendersi pericolosi, ecco salire in cattedra Leali: il portiere del Genoa ha effettuato due super parate su Gatti e Yildiz nella prima frazione. Serata no invece per David che ha sbagliato un gol ampiamente alla portata spedendo alto un pallone sotto porta.

Nella ripresa Tudor ha cambiato giocandosi la carta Vlahovic e le scelte gli hanno dato ragione. Sugli sviluppi di un corner, perfetto il colpo di testa del serbo che ha sfruttato lo spazio concessogli anche per l'assenza di Ellertson fuori dopo un piccolo problema fisico. Il classico gol da tre punti quello di Dusan che forse così ha definitivamente spento le voci di mercato. Un'altra serata da incorniciare dunque per la Juventus che tra l'altro ha dimostrato una grande solidità difensiva.

Bravissimo Di Gregorio all'ultimo respiro a deviare con i guantoni una conclusione molto pericolosa di Ekuban. E sull'angolo successivo traversa di Masini. Questa l'emozione finale di una sfida intensa. E ora sosta positiva per la Juventus che al ritorno troverà l'Inter.

Torino-Fiorentina finisce 0-0

Torino e Fiorentina si sono divise la posta in palio nell’altro match in programma oggi alle 18:30. Primo punto per i granata in questo campionato, che serve soprattutto per il morale dopo il tracollo di Milano. Seconda trasferta di fila dopo quella di Cagliari e secondo pareggio per la Fiorentina. Due punti per Pioli che dopo la sosta potrà puntare sul fattore campo.