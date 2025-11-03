Zenga chiede a Sarri cosa scrive sul block-notes durante le partite: la risposta è senza filtri

Umore altissimo per Maurizio Sarri dopo la vittoria della sua Lazio contro il Cagliari. Sorrisi e battute per l’allenatore insieme al collega Walter Zenga, in occasione della classica intervista post-partita. L’ex portiere, oggi opinionista Sky, ha sorpreso il mister capitolino prima con una richiesta speciale in merito al suo taccuino. Inoltre, Zenga ha fatto notare qualcosa sul rendimento della Lazio nelle ultime giornate che era sfuggita a Sarri.

Zenga sorprende Maurizio Sarri dopo Lazio-Cagliari

L’ex “Uomo Ragno” del calcio italiano ha chiesto al suo amico Maurizio cosa avesse scritto sulla sua agendina, che si riempie in occasione delle partite delle sue squadre. Con il sorriso sulle labbra, Walter ha chiesto: "Ho due curiosità. La prima, Maurizio, mi devi fare un regalo: vorrei il tuo block-notes quando finisci una partita, perché voglio vedere cosa ci scrivi. Rilegato in pelle, con la tua firma, voglio vedere cosa scrive".

La risposta di Sarri è stata senza filtri, come sempre: “Cosa scrivo? Cazzate! Sono impressioni da campo, mi segno il minuto e l’impressione, la butto giù e domani ci metto due ore a rileggerle”. Una replica ironica e spontanea da parte dell’allenatore della Lazio, che tra il serio e il faceto si è detto pronto ad assecondare le richieste di Zenga.

La seconda curiosità ha invece sorpreso molto Maurizio, che non si aspettava un dato statistico come quello citato da Zenga: “La seconda curiosità è un po’ una provocazione, non ti arrabbiare, però da quando giochi con gli stessi undici non hai più preso gol…”. Sarri è rimasto spiazzato: "Lo sai che non ci avevo fatto caso? Ti ringrazio per la notizia, però non è che in questo momento possiamo fare tante variazioni. Abbiamo ancora sei-sette giocatori in infermeria. C’era un po’ di preoccupazione da parte nostra per la terza partita settimanale, perché abbiamo potuto cambiare poco in queste tre gare".