Zaniolo con Icardi, è corsa contro il tempo: Nicolò vede una via di fuga da Roma Il Galatasaray ha aperto la trattativa con la Roma per portare Nicolò Zaniolo in Turchia: a Istanbul il 23enne attaccante troverebbe Icardi e Mertens. Ma il tempo stringe.

A cura di Paolo Fiorenza

Nicolò Zaniolo sa di essere finito in un vicolo cieco, con la prospettiva molto concreta di essere spedito in tribuna da qua fino al termine della stagione, dopo la rottura con la Roma seguita alla sua volontà di andarsene nel mercato di gennaio, che tuttavia non si è concretizzata a causa del defilarsi del Milan – con cui c'era un'attrazione reciproca – ma soprattutto dopo il suo rifiuto al Bournemouth.

La proprietà dei Friedkin è furiosa e non sembra intenzionata a fare sconti al 23enne attaccante, che dal canto suo ha pensato bene di inviare alla società giallorossa un certificato medico con prognosi di 30 giorni, attestante il suo malessere psicofisico che gli impedisce di tornare ad allenarsi. Né le cose vanno meglio con Mourinho e lo spogliatoio – che hanno scaricato il ragazzo per comportamenti ritenuti non da componente rispettoso di un gruppo – né tanto meno con i tifosi, alcuni dei quali sono arrivati a minacciarlo sotto casa.

Nicolò Zaniolo con la Conference League vinta l’anno scorso con la Roma: fu decisivo, sembra passato un secolo

Peggio di così, insomma, non potrebbe andare per Zaniolo, che vede a rischio anche la propria presenza in nazionale qualora non dovesse più vedere il campo nei prossimi mesi. Al giocatore toscano è rimasta una sola zattera di salvataggio: il trasferimento all'estero, in campionati dove il calciomercato è ancora aperto. E qualcuno che ha bussato alla sua porta nelle ultime ore c'è: il Galatasaray di Icardi e Mertens, che sta dominando la Super Lig turca, avendo vinto le ultime 11 partite giocate.

Nelle ultime ore il club di Istanbul ha aperto la trattativa con la Roma per portarsi a casa Zaniolo: il punto nodale dell'affare è che i giallorossi non sono disposti a darlo in prestito, ma vogliono disfarsene a titolo definitivo. Il Galatasaray per chiudere l'operazione dovrà dunque avvicinarsi alla valutazione di 30 milioni che era stata accettata dal Bournemouth. Quanto al gradimento del calciatore, quello già ci sarebbe, visto che molte altre scelte non ne ha, avendo capito che ormai è fuori dal progetto della Roma. Per formalizzare la cessione è adesso corsa contro il tempo, visto che il mercato in entrata in Turchia chiuderà mercoledì prossimo.