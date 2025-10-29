Zalewski tacciato come “traditore” in uno striscione esposto al Colosseo dopo gli ultimi gossip

Nel cuore di Roma è stato esposto uno striscione contro Zalewski, chiamato “spione” e “traditore”: cosa è successo con l’ex giocatore della Roma, protagonista di un gossip controverso.

Nella notte davanti al Colosseo è comparso uno striscione dei tifosi della Roma contro Nicola Zalewski. Non è una questione soltanto di tifo e di campo perché l'astio verso l'ex giocatore è nato in seguito alle ultime vicende di gossip e al fidanzamento con Emily Pallini, ex del suo migliore amico e grande tifoso giallorosso, Ludwig. Una storia che intreccia calcio e vicende romantiche, sfociata con uno striscione in uno dei luoghi simbolo di Roma alla vigilia di una partita importante per la squadra di Gasperini che con una vittoria contro il Parma resterebbe prima in classifica assieme al Napoli. "Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità" è la scritta affissa nel cuore della città e rimarca anche vecchi rancori.

Zalewski "traditore", il significato dello striscione dei tifosi della Roma

Ovviamente non solo solo le vicende di cuore a fare rumore, ma anche screzi del passato in giallorosso che vengono messi nero su bianco. Nella prima parte dello striscione infatti i tifosi si riferiscono a Zalewski come spione, un termine che sembra cozzare con le vicende di gossip citate poi nella seconda parte, ma in realtà rimarca una storia vecchia. Il polacco è passato in prestito all'Inter a febbraio, a fine stagione è stato riscattato ma è stato poi ceduto a titolo definitivo all'Atalanta dove sta giocando con più continuità. Alla Roma non ha lasciato un ricordo particolarmente positivo e addirittura molti tifosi lo avevano accusato di far trapelare alla stampa informazioni interne al club, violando appunto la riservatezza della società.

Zalewski e il gossip con Emily Pallini, ex dell'amico Ludwig

C'è poi la seconda parte dello striscione che si riferisce alla pura attualità e a una storia d'amore appena cominciata ma che ha già fatto discutere. Zalewski è fidanzato con Emily Pallini, influencer romana con milione di followers tra TikTok e Instagram che però è l'ex di Ludwig: è questo dettaglio ad aver portato allo strappo definitivo, dato che il rapper tifoso della Roma era il miglior amico del giocatore. Un affronto che i tifosi non hanno digerito, tanto da dedicare al polacco parole davvero tutto, accusandolo anche di infamità.

Emily Pallini e Ludwig, ex fidanzato e migliore amico di Zalewski

Qui il calcio non c'entra ma la questione ha comunque toccato il cuore degli appassionati. I rumors sulla relazione tra Zalewski e Pallini sono nati qualche settimana fa, quando il polacco aveva lasciato la sua ex storica Nicol Luzardi, figlia di un ex giocatore della Lazio (ed ex fidanzata di Luca Pellegrini) che lo aveva seguito in tutte le esperienze tra Roma e Milano. Quella storia è finita e ora il cuore di Zalewski è tutto per Emily, ex del suo migliore amico che è stato difeso con forza dai tifosi giallorosso. E di sicuro quando tornerà all'Olimpico contro la sua ex squadra, intorno alla metà di aprile tra le ultime partite di questa stagione, il giocatore riceverà un'accoglienza che si preannuncia già infuocata.