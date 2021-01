E' stata una Epifania all'insegna del colore nerazzurro. Quello dell'Inter, sconfitta a Marassi dalla Sampdoria. Da due gol di due ex, come Candreva e Keita. Ma è stata anche la giornata di Federico Dimarco, gioiellino del Verona che ha realizzato un eurogol nel pareggio scaligero di Torino contro i granata. E anche in questo caso le tinte nerazzurre ritornano prepotenti perché il ragazzo è di proprietà dell'Inter, in prestito ai veneti allenati da Juric.

L'Hellas ha confermato contro i granata di essere una piacevole realtà, sapendo giocare, segnare, vincere. E anche soffrire come in occasione dell'1-1 di Torino con il veemente ritorno dei padroni di casa che hanno trovato il meritato pareggio a tempo scaduto con Bremer. Ma negli occhi di tutti resta la perla arrivata al 67′ minuto dalla premiata ditta Zaccagni-Dimarco, che hanno confezionato azione e gol da cineteca.

Sono loro due i volti vincenti del progetto Juric, con il centrocampista oramai diventato anche uomo mercato per la qualità dimostrata in campo da inizio stagione, tra assist e gol, quantità e continuità tanto da richiamare attorno a sè le big della Serie A, già tutte in fila per prenotarlo da giugno in poi. Con il Verona che fa il prezzo e non accelera i tempi, godendosi fino in fondo una delle rivelazioni più importanti di questo campionato.

Mattia Zaccagni non è nuovo a entrare nel tabellino delle gare del Verona. L'ultima volta, prima della trasferta di Torino è arrivata in occasione del successo contro lo Spezia, quando una sua rete ha permesso agli scaligeri di vincere: una splendida rovesciata dopo aver fermato la palla di petto su doppio assist di Faraoni e Veloso. Oggi, si è trasformato in suggeritore lasciando la platea al compagno Dimarco per il quale ha regalato la classica caramella da scartare: un lancio perfetto chiuso da uno splendido tiro al volo di sinistro, realizzando uno dei più bei gol in carriera: "Mattia mi ha fatto un grandissimo assist, quindi non solo un bel tiro ma anche bellissima azione. In ogni partita cerchiamo sempre di andare in porta con le combinazioni che proviamo in allenamento".