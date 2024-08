video suggerito

Yildiz giocherà con la maglia numero 10 della Juve: sarà appena il quarto a farlo dopo Del Piero L'attaccante turco sta per prolungare il contratto con la Juventus. Yildiz nella prossima stagione, però, indosserà la maglia numero 10 della Juve e sarà appena il quarto a farlo dopo l'addio di del Piero.

A cura di Alessio Morra

L'investitura sta per arrivare ufficialmente. L'attaccante turco Yildiz sarà il prossimo numero 10 della Juventus. Thiago Motta punta su di lui e il turco cercherà di confermare con i fatti la fiducia della società e dell'allenatore. Yildiz sarà appena il quarto numero 10 bianconero dopo l'addio di Del Piero, avvenuto il 13 maggio 2012.

Rinnovo e maglia numero 10 della Juve

Classe 2005, ha esordito in prima squadra e ha avuto modo di mostrare tutto il suo talento già nella passata stagione, nella quale tra campionato coppe ha segnato 4 gol in 32 partite. Ora avrà molto più spazio. Thiago Motta lo considera fondamentale e cercherà di brillare con il 10 sulle spalle. Il turco, dunque, è al centro del progetto juventino e a stretto giro rinnoverà anche il contratto, o meglio lo prolungherà, con relativo aumento d'ingaggio.

Dopo Del Piero solo tre calciatori hanno avuto la 10

Yildiz dunque avrà sulle spalle la 10 del suo grande idolo Alex Del Piero, leggenda bianconera, in assoluto dei più grandi calciatori italiani di ogni tempo. L'addio di Del Piero fu fragoroso. Un lungo addio che generò notevolissime polemiche e produsse tante lacrime allo Stadium dove praticamente chinuque pianse in quella domenica di metà maggio.

La 10 della Juve è per definizione una maglia iconica, l'hanno indossata calciatori fenomenali, giusto per citarne qualcuno: Sivori, Platini e Baggio. Dopo Del Piero, in dodici anni, l'hanno prese in tre. Il primo è stato Carlitos Tevez, giocatore argentino di prima fascia, poi un altro argentino: Paulo Dybala, che pareva destinato a tenersela per un decennio (lui che aveva avuto pure la 21, appartenuta nientemeno che a Zidane), infine Paul Pogba, che invece non ha avuto gran fortuna con quella maglia sulle spalle. E ora tocca a lui a Kenan Yildiz.