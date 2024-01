Yildiz come Baggio, la somiglianza incanta i tifosi della Juve: segna lo stesso gol 24 anni dopo Il gol di Yildiz con la Salernitana ha scatenato i tifosi della Juventus sui social: a tanti ha ricordato la rete segnata da Baggio contro la Cecoslovacchia a Italia 90. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Kenan Yildiz è la nuova stella della Juventus: Massimiliano Allegri ha buttato nella mischia il promettente diciottenne che in tutta risposta si è caricato sulle spalle i bianconeri nelle ultime partite. In Coppa Italia contro la Salernitana ha regalato un'altra perla, un gol dalla bellezza disarmante che gli ha fatto conquistare i paragoni con i grandi del passato della Vecchia Signora.

Dopo la rete al Frosinone in campionato festeggiata con la linguaccia presa in prestito da Alessandro Del Piero, il giovane gioiello turco ha ripercorso i passi di un altro grande idolo del calcio italiano, Roberto Baggio: tutti i tifosi bianconeri sono rimasti sbalorditi dalla somiglianza nei movimenti che hanno portato al gol del 5-1, quasi identico a quello segnato dal Divin Codino con la maglia dell'Italia durante i Mondiali casalinghi del 1990.

Si tratta del 2-0 contro la Cecoslovacchia, uno dei gol più belli della sua intera carriera. Baggio, che allora indossava il numero 15 con la Nazionale, era partito dalla corsia di sinistra dopo uno scambio con un compagno, prima di accentrarsi, bruciare tre difensori e battere il portiere in uscita. Una dinamica tremendamente simile a quella che ha visto protagonista Yildiz contro la Salernitana.

La somiglianza è impressionante, i movimenti (con le dovute proporzioni di classe, esperienza e talento) sono simili e anche il risultato è esattamente lo stesso. Il turco si destreggia con leggerezza tra i difensori e vedere le due azioni in contemporanea ha impressionato tutti i tifosi della Juventus. Non da ultimo ad accomunarlo a quel Baggio c'è anche il numero di maglia, un segnale che per qualcuno lo ha già fatto diventare un predestinato.

La strada per Yildiz è ancora lunga: a 18 anni è impossibile pronosticare quale destino avrà, ma le battute iniziali della sua carriera in bianconero promettono bene e l'accostamento ai più grandi della storia della Juve può essere di buon auspicio per il suo futuro.