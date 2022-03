Yarmolenko torna a giocare, segna con il West Ham e scoppia in lacrime per l’Ucraina Troppo scosso per giocare Yarmolenko non era stato convocato del West Ham. Oggi è tornato e ha segnato in Premier League e dopo il gol è scoppiato a piangere.

A cura di Alessio Morra

Momenti molto toccanti si sono visti al London Stadium quando l'attaccante Andriy Yarmolenko ha segnato il gol che ha sbloccato la partita tra il West Ham e l'Aston Villa. L'ucraino dopo aver realizzato la rete che ha sbloccato la partita è scoppiato in lacrime, probabilmente perché ha pensato a tutto quello che stanno vivendo i suoi connazionali, in guerra con la Russia da settimane.

West Ham-Aston Villa era un match importante per gli Hammers che sono riusciti a imporsi per 2-1 e così tornano in corsa pienamente per un posto in Champions League. La squadra di Moyes ha ottenuto i tre punti con i gol di Yarmolenko e Fornals, che nel finale hanno battuto l'ottimo Emiliano Martinez. Il gol di Yarmolenko non è come quello di tutti gli altri. Addirittura sugli spalti ci sono stati alcuni tifosi della squadra avversaria, l'Aston Villa, che lo hanno applaudito.

L'attaccante è entrato in campo al 52′ per l'infortunato Michael Antonio e dopo diciotto minuti ha fatto gol, il pallone è arrivato dalla sinistra e con un tiro preciso ha insaccato. In quei pochi secondi, tra il gol e l'esultanza, ha pensato a tante cose Yarmolenko, ha fatto qualche passo, ha focalizzato tutto e ha celebrato il gol, con alle spalle tanti compagni di squadra pronto a festeggiarlo. La gioia si è tramuta in tante lacrime, che non possono lasciare indifferenti.

Occhi al cielo, e braccia al cielo per Yarmolenko che è stato abbracciato dai compagni di squadra mentre piangeva e per nascondersi ha cercato anche di coprirsi con le mani. Nazionale ucraino, questo attaccante nelle ultime settimane non era stato convocato da Moyes perché troppo scosso per quello che sta accadendo. Lui è nato a San Pietroburgo da una famiglia di Cernihiv, una delle città purtroppo al centro del conflitto. Oggi è tornato e ha fatto gol.