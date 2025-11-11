Yamal escluso dai convocati della Spagna, la Federcalcio accusa il Barcellona: operato di nascosto

Ancora nervi tesi tra Nazionale spagnola e Barcellona su Lamine Yamal finito al centro della polemica, con De La Fuente costretto a toglierlo dalla lista dei convocati: “Si è sottoposto ad un intervento lo stesso giorno dell’inizio del ritiro, senza che il club lo comunicasse alla Federazione”

La Federcalcio spagnola ha inviato un duro comunicato al Barcellona, oggetto: Lamine Yamal. Il giovane talento azulgrana è infatti al centro di una articolata querelle tra club e Federazione e la sua ultima convocazione in Nazionale ha scoperchiato un altro capitolo sugli attriti sempre più insanabili tra le parti. Il giocatore, con il consenso del Barça si sarebbe sottoposto ad un intervento nello stesso giorno dell'inizio del ritiro della Spagna, senza che la RFEF sapesse nulla. Da qui, la decisione di toglierlo dalla lista convocati disponibili non prima dell'ennesima staffilata rivolta al club: "Questa procedura è stata eseguita senza previa comunicazione allo staff medico della Nazionale".

Lamine Yamal convocato dalla Spagna, poi escluso dalla lista ufficiale

Dunque, Lamine Yamal non giocherà con la Spagna in questa imminente pausa per le Nazionali. Il talento diciottenne del Barcellona è stato "esonerato" dalla Federcalcio nel rispondere alla chiamata del ct De la Fuente che lo aveva inserito nella lista iniziale, perché il giocatore, approfittando del riposo, si è sottoposto ad un'operazione per risolvere un problema di pubalgia. Tutto normale se non fosse che in Nazionale non se ne sapesse nulla, se non a cose fatte. Da qui il duro comunicato inviato al Barcellona, che conferma la spaccatura sulla gestione dei giocatori.

Il duro comunicato della RFEF: "Operato di nascosto e senza comunicarlo"

"I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e il loro disagio dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno di inizio del ritiro ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal si era sottoposto quella stessa mattina a un intervento invasivo di radiofrequenza per il trattamento del fastidio al pube". Così inizia la lettera ufficiale inviata al club di Laporta. "Questa procedura è stata eseguita senza previa comunicazione allo staff medico della Nazionale, di cui si è a conoscenza nei dettagli solo tramite un referto pervenuto alle 22:40 di ieri sera, in cui si indicava la raccomandazione medica di un riposo di 7-10 giorni". Di fronte all'evidenza dei fatti, la Federcalcio ha così provveduto a fare l'unica cosa possibile, "esonerare l'atleta dall'attuale convocazione".

Barcellona – Nazionale, il braccio di ferro su Yamal: Flick accusò De La Fuente

La lettera rappresenta l'ultima goccia di un vaso oramai colmo tra il Barcellona e la RFEF soprattutto attorno alla figura di Yamal. Lo scorso 9 novembre, era sceso regolarmente in campo contro il Celta Vigo, partecipando alla goleada in trasferta con un gol per venire poi sostituito solo al 97′,senza lamentare alcun guaio fisico. Poi, la decisione del trattamento invasivo concordato col club ma non comunicato alla Federcalcio, che ha fatto riscattare la polemica. Antica e contorta, visto che già a settembre Flick aveva accusato apertamente il collega De La Fuente di non aver tutelato Yamal in Nazionale, compromettendone l'integrità fisica per il Barcellona, dando il via ad una polemica oramai giunta a livelli insanabili.