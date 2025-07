Xhaka si presenta al Sunderland con un video surreale: diventa virale, ma per il motivo sbagliato

Granit Xhaka è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Sunderland. Il club inglese, neopromosso in Premier e pronto a restarci, ha messo a segno un colpo davvero importante assicurandosi le prestazioni del 32enne svizzero il quale sembrava a un passo dal Milan. Xhaka è passato dal Bayer Leverkusen al Sunderland per una cifra pari a 20 milioni di euro. Il centrocampista svizzero ha firmato per tre stagione un contratto che dunque scadrà il 30 giugno 2028. Tutte le parti soddisfatte per questo acquisto anche se i tifosi hanno notato qualcosa di strano in uno dei video di presentazione del giocatore pubblicato sui canali social del club.

Nel filmato in oggetto, diventato immediatamente virale, si nota Xhaka seduto e ripreso da una telecamera mentre un componente responsabile media della società inglese gli pone alcune domande generiche sulla squadra. Xhaka risponde quasi a monosillabi, o in modo netto, senza approfondire. Per questo motivo il filmato circola in modo estremo, ma per il motivo sbagliato. Qualcuno infatti sospetta sui social che non conosca minimamente la storia del Sunderland o sappia qualcosa sull'attività del club. Il video, notandolo bene, è quasi surreale: "I tifosi del Sunderland sono…? Sorprendenti".

Di fatto l'intervista di presentazione fatta dal club al giocatore dura poco più di 30 secondi. "Penso che non sappia nulla sul club" scrive qualcuno. In effetti, a giudicare da quanto visto nel filmato, Xhaka si limita solo a rispondere con una sola parola, senza approfondire, andare oltre. Tra i commenti qualcuno vede poco attaccamento a questa scelta: "Ho scelto Sunderland perché". Inizia con questa domanda l'intervista al quale lo svizzero risponde: "Una grande sfida". Le domande vanno avanti su questa forma e in questo modo preciso.

Xhaka durante la firma col Sunderland insieme all’ex Roma, Ghisolfi.

"Sunderland è ben nota per… – e Xhaka risponde -. Grande club". Insomma, il tono, i modi non fanno proprio sorridere i tifosi del Sunderland che si aspettavano un trasporto diverso rispetto alla sua scelta. "La mia prima conversazione con l'allenatore è stata? Sorprendente". Di fatto "amazing" è una risposta che Xhaka dà almeno in più di un'occasione. L'intervista si conclude dunque in questo modo. Il Sunderland si sta distinguendo in questo mercato per aver già speso ben 135 milioni fino a questo momento con Xhaka che rappresenta la ciliegina sulla torta.