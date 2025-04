video suggerito

Xabi Alonso al Real al posto di Ancelotti anche grazie al Bayer: conoscono da tempo il suo desiderio Carlo Ancelotti CT del Brasile e Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid. Il piano delle Merengues è ormai chiaro anche grazie al Bayer Leverkusen che non ostacolerà l'affare.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sconfitta del Real Madrid contro l'Arsenal ai quarti di Champions League ha convinto Florentino Perez definitivamente a chiudere il progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha vinto di tutto alle Merengues confermandosi tra gli allenatori più vincenti di sempre nel calcio. Il ko contro i Gunners che ha negato al Real di accedere alle semifinali ha portato il club a tornare sull'idea iniziale di affidare per il futuro la panchina del Real a Xabi Alonso.

L'allenatore spagnolo, attualmente alla guida del Bayer Leverkusen con cui lo scorso anno ha sfiorato la vittoria dell'Europa League conquistata poi dall'Atalanta, è l'obiettivo numero uno della squadra di Madrid per rilanciare un progetto tecnico ottimale composto da giovani e giocatori d'esperienza.

Ancelotti sulla panchina del Real a colloquio con Brahim Diaz.

Ma questa successione quanto avverrà? Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, Ancelotti potrebbe andarsene prima del Mondiale per club e accettare l'offerta del Brasile nel ruolo di Ct. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, questa è l'intenzione delle parti: separarsi nel massimo rispetto e in completa armonia entro un mese circa. Ma è chiaro anche il piano del Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso in panchina col Bayer.

Ancelotti al Brasile nel più breve tempo possibile

Per il ruolo di commissario tecnico della nazionale brasiliana, Ancelotti è in cima alla lista, e ora il Brasile è convinto di riuscire ad ottenere la firma e i delegati della Federazione brasiliana rimarranno anche la settimana prossima a Madrid per accelerare l'affare. E mentre si valuta se affidare la panchina del Real Madrid al duo Solari-Raul solo per il Mondiale per Club, al posto di Ancelotti, per la nuova stagione è previsto che sia Xabi Alonso a guidare le Merengues.

Ci sarebbero già contatti con l'entourage del tecnico spagnolo, che è a conoscenza della situazione. Xabi Alonso ha sempre dato priorità a un possibile ritorno al Real Madrid e tra qualche settimana questo cerchio potrebbe chiudersi.

Il Bayer Leverkusen non ostacolerà l'affare col Real Madrid

Xabi Alonso resta infatti la priorità assoluta del Real Madrid per sostituire Ancelotti e il piano è chiaro da mesi. Si attendono però ancora i prossimi passi per formalizzare definitivamente l'affare. Ciò che è chiaro è che il Bayer Leverkusen, secondo Fabrizio Romano, non ostacolerà Xabi. I tedeschi infatti sanno da tempo del suo desiderio di unirsi al Real dopo aver rifiutato la Premier League e il Bayern lo scorso anno tanto da restare un altro anno al Bayer: gesto molto apprezzato dal club di Leverkusen che anche per questo asseconderà ogni sua richiesta.