Wirtz premiato con l’assegno da 1 milione di Yen dopo un’amichevole: il malinteso lo rende virale

Florian Wirtz premiato come migliore in campo in Liverpool-Yokohama con un assegno da un milione di Yen: ma il valore reale del premio ha generato confusione sui social.

Florian Wirtz, nuovo acquisto da 140 milioni del Liverpool, ha conquistato subito i tifosi segnando il suo primo gol in maglia Reds nella vittoria per 3-1 sullo Yokohama F. Marinos. A colpire però non è stato tanto il suo debutto realizzativo, quanto la foto con l'assegno da "1.000.000" di Yen consegnato al termine della partita.

L'immagine è diventata virale in poche ore: un assegno a sei zeri per una semplice amichevole estiva ha acceso la curiosità e lo stupore sui social. Ma, come spesso accade, non tutto è come sembra.

Molti utenti, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, hanno inizialmente interpretato la cifra come se fosse in euro o in dollari, ignorando che il premio fosse in valuta giapponese. Una rapida verifica ha però fatto calare la percezione: 1 milione di Yen equivale a meno di 6.000 euro.

Una cifra comunque importante per un tifoso medio, ma quasi simbolica per un calciatore che da quest'anno al Liverpool percepisce 12 milioni di euro netti a stagione.

La prestazione da MVP di Wirtz e il premio

Nel match giocato al Nissan Stadium davanti a oltre 67mila spettatori, Wirtz ha risposto alle attese. Entrato nella ripresa, ha siglato il gol del momentaneo pareggio con un preciso piatto destro, capitalizzando un assist di Salah dopo una bella iniziativa di Curtis Jones. Il tedesco è stato votato man of the match, premiato con l'assegno che ha innescato il fraintendimento.

Un inizio che promette bene per l'acquisto più costoso della storia della Premier League

Arrivato dal Bayer Leverkusen per una cifra record per la Premier League (acquisto più costoso di sempre per la Premier League e terzo in assoluto dietro solo a Neymar e Mbappé), Florian Wirtz è già tra i protagonisti della preparazione della squadra di Arne Slot. L'amichevole contro lo Yokohama ha visto anche il debutto di Hugo Ekitike, la prima uscita stagionale per Alexis Mac Allister e una buona prestazione corale dei giovani Nyoni e Ngumoha, entrambi a segno nel finale.

Ma a rubare la scena è stato quel milione di Yen. Un premio reale ma anche una lezione di prospettiva globale, dove la valuta può cambiare la percezione di una notizia. Soprattutto quando si parla di numeri.