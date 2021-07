William fuori forma e sovrappeso diventa un caso: “200mila sterline a settimana per questo?” Il centrocampista brasiliano è apparso in evidente sovrappeso in occasione dell’amichevole tra l’Arsenal e l’Hibernians. William è diventato un caso, con i tifosi dei Gunners che ne hanno chiesto la cessione. Il problema però è legato all’ingaggio altissimo, da 11 milioni di euro, per molti club.

A cura di Marco Beltrami

Primi test stagionali per l'Arsenal. La squadra di Arteta è stata impegnata in amichevole contro gli scozzesi dell'Hibernian, uscendo sconfitta per 2-1. Il risultato contava poco per il manager spagnolo: fondamentali, anche in chiave mercato, le risposte dei giocatori a disposizione del mister. Tra questi anche Willian, il brasiliano che finora ai Gunners non è riuscito a brillare e ripetere le prestazioni del Chelsea. Non è sfuggita ai tifosi la condizione fisica tutt'altro che positiva del duttile centrocampista, in evidente sovrappeso.

Willian è sembrato nettamente fuori forma in occasione della sfida tra l'Arsenal e l'Hibernian. Schierato un po' a sorpresa da Arteta titolare, l'ex di Shakhtar e Chelsea in realtà ha disputato una buona gara fino a quando è rimasto in campo, senza però sfoggiare una forma eccellente. Qualche chilo di troppo per William all'altezza dell'addome, frutto probabilmente delle vacanze estive e che dovrà necessariamente essere smaltita. Nel frattempo però il tutto non è passato inosservato ai tifosi che come spesso accade in questi casi si sono scatenati sui social, e c'è stato anche chi l'ha fatto notare sui social cinguettando: "200mila sterline a settimana per questo?"

In tanti hanno scherzato sul sovrappeso di William, sottolineando magari la necessità di utilizzare magliette meno "fit" e più larghe. In tanti hanno chiesto anche la cessione del giocatore protagonista di un rendimento non entusiasmante sull'altra sponde della Londra calcistica, dopo le stagioni al Chelsea. Il problema però per il brasiliano che ha un contratto fino al 2023 è l'ingaggio molto alto. Difficile per i Gunners trovare un club che possa assicurare al trequartista uno stipendio di 11 milioni di euro. A prescindere dal suo futuro però, il primo obiettivo di Willian sarà quello di rimettersi in forma.